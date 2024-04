Knalleffekt: Neuer Cheftrainer und Sportchef beim SV Gmundner Milch!

Details Sonntag, 07. April 2024 15:46

Mit 20 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten ist der SV Gmundner Milch momentan das Maß aller Dinge in der Landesliga West. Bislang konnten die Traunseestädter jedes Heimspiel der Saison siegreich gestalten, auch auf fremden Plätzen mussten sich die Blau-Weißen lediglich ein einziges Mal geschlagen geben. Dieser Erfolgslauf ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis eines strategisches Prozesses, den der Verein nach einigen Rückschlägen und dem Abstieg 2019 aus der OÖ Liga eingeschlagen hat. Dank der guten Nachwuchsarbeit stellen die Gmundner eine der jüngsten Mannschaften der Liga, zahlreiche Eigenbauspieler haben sich zu absoluten Leistungsträgern entwickelt. Im Sommer wurde die Mannschaft um Unterschiedsspieler, überwiegend aus der Region, punktuell verstärkt. Großen Verdienst an dieser Entwicklung hat das Trainerteam Christoph Brummayer und Stefan Lehner sowie der Sportlicher Leiter Norbert Leitner, die seit Anfang 2023 tolle Arbeit für den SVG geleistet haben.



v.l.n.r. Präsident Gerhard Riedl, künftiger Cheftrainer Markus Waldl, künftiger Sportchef Christoph Brummayer, Obmann Günter Laska

Bereits in der Winterpause hat Norbert Leitner den Verein informiert, dass er bedauerlicherweise die Funktion den Sportchefs im Sommer 2024 aus privaten Gründen zurücklegen wird. Durch eine berufliche Neuausrichtung in den letzten Wochen teilte auch Cheftrainer Christoph Brummayer mit, dass er in der kommenden Saison die tägliche Arbeit am Trainingsplatz nicht mehr im gewohnten Ausmaß verrichten kann. Sowohl der 45-jährige Erfolgstrainer, als auch der Vereinsvorstand waren sich jedoch einig, dass man die nächsten sportlichen Schritte weiterhin gemeinsam gehen möchte. Christoph Brummayer wird mit Beginn der neuen Saison das Amt des Sportchefs in der Traunseestadt antreten.

Nach einigen Gesprächen mit potentiellen Kandidaten konnte der Tabellenführer der Landesliga West auch auf der Cheftrainer-Position eine Wunschlösung realisieren. Mit Beginn der neuen Saison wird Markus Waldl das Amt des Cheftrainers beim Traditionsverein aus dem Salzkammergut antreten. Die Vita des 51-jährigen Coaches spricht für sich, nach vielen erfolgreichen Stationen in der OÖ Liga trainierte Waldl zuletzt drei Jahre den WSC Hertha Wels in der Regionalliga Mitte.

