St. Marienkirchen mit Ausrufezeichen im Abstiegskampf: "Wollen in den letzten beiden Runden noch das Maximum erreichen"

Nachdem die SPG ASV St. Marienkirchen / Wallern 1b am gestrigen Samstagnachmittag einen späten, aber verdienten Auswärtssieg gegen den FC Munderfing einfuhr, kommt zwei Runden vor Schluss noch einmal ordentlich Spannung in den Abstiegskampf in der Landesliga West hinein. Ligaportal sprach nach der gestrigen Partie mit Stefan Unterberger, dem Cheftrainer der St. Marienkirchner, welcher nach dem Sieg durchaus optimistisch auf die letzten zwei Runden blickt und im Sommer dann in die Bundesliga wechselt.

Ligaportal: Herr Unterberger, nachdem Sieg gegen Munderfing sind Sie nun nur noch einen Platz vom vorletzten Rang entfernt, wissen Sie schon, wer nun fest absteigt und wer in die Relegation muss?

Unterberger: Ehrlich gesagt habe ich da genau so wenig Klarheit wie Sie. Es kursieren derzeit viele mögliche Konstellationen herum, doch final ist derzeit noch nichts, da die Landesligen aufgestockt werden und noch nicht feststeht, wer in den höheren Ligen auf- und absteigt. Das einzige was ich sagen kann ist, dass wir bis zum Schluss kämpfen und Sattledt und vielleicht sogar Munderfing vor uns noch einholen können.

Ligaportal: Sie haben das Traineramt in St. Marienkirchen erst Anfang letzten Monats übernommen. Seit Ihrer Übernahme haben Sie nur ganz knappe Niederlagen kassiert und auch wieder mehr Punkte geholt. Was haben Sie in so kurzer Zeit mit dem Team geändert, dass es nun so gut läuft?

Unterberger: Ja ich habe eine gewisse Art und Weise, wie ich Fußball spielen möchte. Das fangt im Training an und endet dann im Spiel. Unser Ziel war es, dass wir die gesamte Struktur wieder stabilisieren und das ist uns gelungen, bis auf die Ergebnisse, die in manchen Spielen besser hätten sein müssen. Gegen Andorf und Schalchen haben wir jeweils zwei späte Treffer kassiert, die uns verdiente Punkte gekostet haben, da wir immer sehr ansprechende Leistungen geboten haben. Auch wenn ich mir die Leistung gegen Munderfing heute anschaue, sehe ich eine sehr gute Entwicklung in der Mannschaft, da wir heute auch wieder sehr überlegen waren, auch wenn wir sehr lange gebraucht haben. Nun haben wir eine Ausgangslage, in der noch alles möglich ist und wir wollen natürlich das Maximum erreichen.

Ligaportal: Wie geht es für dich persönlich weiter ab Sommer, wirst du weiter Trainer bleiben oder wird sich etwas auf der Trainerbank verändern?

Unterberger: Dadurch, dass ich als vorheriger sportlicher Leiter nur interimistisch übernommen habe, war im Vorhinein klar, dass ich nur bis zum Saisonende übernehmen werde und mich währenddessen mit der Trainersuche befassen. Ich selber habe vor einem Monat ein Angebot angenommen und werde ab Sommer Trainer der Damen-Mannschaft von Blau Weiß Linz in der Bundesliga werden. Bis dahin möchte ich aber noch meinen vollen Einsatz in die Aufgabe in St. Marienkirchen stecken und hier einen Kader planen, der in beiden Ligen sehr gut mitspielen können soll.

