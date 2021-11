„Mit Punkteausbeute nicht ganz zufrieden!“ – SV Gmundner Milch überwintert als Tabellensechster in der Landesliga West

Details Montag, 22. November 2021 15:58

„Mit der Art und Weise, wie wir Punkte liegen gelassen haben, bin ich nicht glücklich. Wir waren in den meisten Partien die bessere Mannschaft, haben jedoch wenig Profit daraus geschlagen“, betont der Übungsleiter des SV Gmundner Milch Kiril Penchev Chokchev. Er ist aber mit der Spielweise seiner Mannschaft in der Landesliga West zufrieden.

Rückrunde mit 2G-Regelung?

Natürlich hat man beim SV Gmundner Milch schon davon gehört, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden könnte. „Die Hälfte unserer Kicker ist bereits vollständig geimpft, ein bis zwei Spieler sind genesen. Alle anderen würden den Sport in dieser Zeit nicht mehr ausüben können. Ich glaube, dass die Meisterschaft mit der 2G-Regel nicht fortgesetzt werden kann, da es zu viele Vereine im Unterhaus mit wenig geimpften oder genesenen Spielern gibt“, meint Kiril Penchev Chokchev.

Kampf um die Meisterschaft noch komplett offen

Mit acht Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Ostermiething blickt Trainer Chokchev der Rückrunde positiv entgegen: „Der Kader wird sich im Winter wenig bis gar nicht verändern. Wir werden aber versuchen, uns auf ein bis zwei Positionen zu verstärken.“ Mit der zweitbesten Offensive der Liga und nur 15 Gegentoren hat der SV Gmundner Milch wenig Handlungsbedarf. Eine gute Vorbereitung und eine Siegesserie im Frühjahr sollen helfen, um nochmals ganz vorne angreifen zu können. „Das Positive ist, dass die Liga extrem ausgeglichen ist und die Mannschaften vor uns sicherlich Punkte liegen lassen werden“, weiß Coach Chokchev. Was die Meisterfrage in der Landesliga West betrifft, sieht er sich mit seinem SV Gmundner Milch in der Pole-Position.

