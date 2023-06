Gewinne Tickets für das „180-Jahre Spiel“ im Hofmaninger-Stadion in Bad Wimsbach!

Details Samstag, 10. Juni 2023 18:46

Anlässlich des 90-Jahr-Jubiläums des SK Bad Wimsbach 1933 treffen am Freitag, 30. Juni 2023 um 19 Uhr „180 JAHRE Fussball-Tradition“ aufeinander. Der ebenfalls 1933 gegründete SV Austria Salzburg kommt zu einem Gastspiel ins Hofmaninger-Stadion nach Bad Wimsbach.

Die Grün-Weissen bestreiten dieses Freundschaftsspiel mit einer eigens kreierten Jubiläumsdress in modernem Retro-Look, die anschließend auch zum Verkauf angeboten wird.

Ein nettes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm an diesem Wochenende ist mit vielen Highlights garantiert, neben dem Vorspiel am Freitag zwischen dem LAZ Wels und dem LAZ Ried, wird es Hüpfburg und Torschusswände neben dem neuen Spielplatz im HF-Stadion beim Familienfest ab 16 Uhr geben.

Samstag erwartet dann die etwas ältere Generation ein „Legenden-Einladungsturnier“ im Kleinfeldmodus, ehe am Sonntag nach der Festmesse der Festakt samt traditionellem Frühschoppen im Hofmaninger Stadion stattfindet.

Tickets gewinnen

Der SKW erwartet viele Fans für das Jubiläumsspiel – Tickets gibt’s online auf http://tickets.skw1933.at/

Dazu verlosen Ligaportal und der SK Bad Wimsbach 1933 2 VIP- und 10 Tagestickets für das Jubiläumsspiel – für die Teilnahme schicke eine email mit deinem Namen an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! !

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei