SK Schärding dreht Partie gegen Schlusslicht St. Marienkirchen/Wallern 1b

Details Samstag, 30. September 2023 18:44

Das Tabellenschlusslicht der Landesliga West SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b hatte in der neunten Runde den ebenfalls krisengebeutelten SK Waizenauer Schärding/ATSV zu Gast. Die Gastgeber haben bis her erst magere zwei Punkte auf dem Konto und warten immer noch auf den ersten vollen Erfolg. Die Gäste sind seit vier Partien ohne Sieg und liegen mit nur sechs Zählern auf Platz elf in der Tabelle. Beide Teams hätten also dringen einen Sieg nötig. Dieser war allerdings den Gästen aus Schärding vergönnt. Nach einem 0:1-Pausenrückstand kämpfte man sich in der zweiten Hälfte nochmal zurück und feierte am Ende einen verdienten 2:1-Erfolg. Die Gastgeber warten somit immer noch auf den ersten Sieg in dieser Saison.

St. Marienkirchen am Anfang klar besser

Die Heimmannschaft erwischt den besseren Start in die Partie und dominiert den Gegner in der ersten Hälfte nach Belieben. In der 24. Minute tankt sich Elias Zaki auf der linken Seite durch die gegnerische Abwehr und überwindet den Torhüter in einem 1 gegen 1 und trifft im Anschluss auch noch zur Führung für seine Mannschaft. Bis zur Halbzeit erspielen sich die Gastgeber noch einige weiter gute Möglichkeiten und könnte schon locker mit drei oder vier Toren in Führung liegen, aber es bleibt bei einem Pausenstand von 1:0.

Beide Teams wie ausgewechselt

In der zweiten Hälfte tauschen beide Teams ihre Rollen komplett, die Gäste aus Schärding haben jetzt das Kommando über die Partie. In der 68. Minute köpft Marcel Lenzbauer nach einem Eckball zum Ausgleich ein. Standards scheinen die neue Spezialität der Gäste zu sein. Nur fünft Minuten später trifft Schärding erneut nach einer Ecke. Emrah Becirevic drückt den Ball per Fuß vom Fünfmeterraum über die Torlinie. Kurze Zeit später macht sich Schärding noch einmal selbst das Leben schwer. In der 79. Minute muss David Svalina nach seiner zweiten gelben Karte vorzeitig in die Kabine, die Gäste spielen jetzt nur noch zu zehnt. Kurz vor Ende der Partie kommen die Gastgeber nach einem Eckball zu einer Großchance, aber die Gäste können den Ball noch von der Linie klären. Am Ende setzen sich die Gäste nach einer deutlichen Leistungssteigerung am Ende durchaus verdient mit 2:1 durch und können ihren Negativlauf vorerst stoppen. Die Gastgeber müssen dagegen noch weiter auf ihren ersten Saisonsieg warten.

Stimme zum Spiel:

Josef Iglseder, Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b:

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir hätten uns für heute viel vorgenommen und waren super in der Partie, zur Pause hätten wir locker viel höher führen können. In der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel völlig gedreht. Das war heute ein Spiel mit zwei Gesichtern. Am Ende war der Sieg für Schärding auch verdient."

