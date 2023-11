Klausriegler-Doppelpack: SK Bad Wimsbach geht bei SPG Pettenbach/Grünau leer aus

Details Sonntag, 05. November 2023 08:56

Die SPG Pettenbach/Grünau errang am Samstag einen 2:0-Sieg über den SK Bad Wimsbach. Die Plasser-Truppe war eigentlich so gut in den Herbst gestartet, verlor zuletzt aber etwas den Faden. Zuletzt siegte der Sportklub in Runde zehn, kassierte man bis dahin nur zwei (!) Gegentreffer und stellte so die beste Defensive der Liga. Bei den Pettenbachern konnte man diese Durststrecke auch nicht beenden, reiste man nach etwas enttäuschenden 90 Minuten mit leeren Händen nach Hause.

Knappe Kiste bei Pettenbacher Führungstreffer

Einmal mehr stellte der SK Bad Wimsbach unter Beweis, dass man auf spielerischer Ebene richtig gut performen kann, wusste man mit gefälligem Ballbesitzfußball zu überzeugen, ohne aber über weite Strecken so richtig gefährlich zu werden. Genauer gesagt fand man zwei gute Chancen vor im ersten Durchgang, die man beide nicht nützen konnte. Obendrein hatte man dann sogar Pech: Bei einem Abschluss von David Klausriegler war es eine Zentimeterentscheidung pro Pettenbach, die besagter Heimmannschaft die Führung brachte (24.) – Glück für die Hausherren. Bis zum Pausenpfiff änderte sich dann am Spielstand nichts mehr.

Klausriegler schnürt Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht sonderlich viel an der Spielcharakteristik. Weiterhin verbuchten die Gäste spielerisches Übergewicht, schienen im vorderen Drittel aber nun etwas determinierter und bereiteten den Pettenbachern immer wieder Schmerzen, ohne sich selbst aber zu belohnen. Ein Mal zappelte die Kugel dann im Netz der Gastgeber, das Schiedsrichtergespann hatte aber auf Abseits entschieden. Kurz darauf hatte der eingewechselte Alexander Bauer den Ausgleich auf dem Fuß, setzte seinen Abschluss aus guter Position aber über das Tor. Die Schützlinge von Rainer Kührer versuchten es indes immer wieder über Konter und machten spät auch den Deckel drauf. Einmal tauchte Klausriegler vor dem Wimsbacher Heiligtum auf und blieb eiskalt (89.).

Nächster Prüfstein für die SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau ist der SK UEBEX LED Kammer (Samstag, 14:00 Uhr). Der SK Bad Wimsbach misst sich am selben Tag mit dem SV Gmundner Milch (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Rainer Kührer (Trainer SPG Pettenbach/Grünau):

„Das war von meiner Mannschaft kämpferisch eine ganz starke Leistung. Wir haben leidenschaftlich verteidigt und wenig zugelassen."

Die Besten: Michael Klinglmair (IV, Pettenbach), Elias Steininger (LV, Pettenbach)

Landesliga West: SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau – SK Schachner Bad Wimsbach 1933, 2:0 (1:0)

89 David Alexander Klausriegler 2:0

24 David Alexander Klausriegler 1:0

