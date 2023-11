Union Peuerbach überholt Grieskirchen nach Sieg in Direktduell

Details Sonntag, 05. November 2023 13:55

Die Formkurve der Union Peuerbach ist in letzter Zeit ein einziges Auf und Ab. Die letzten fünf Spiele hat man abwechselend zuerst verloren und dann gewonnen. In der Tabelle der Landesliga West liegt die Mannschaft von Davorin Kablar mit 12 Punkten auf Rang fünf, nur einen Punkt und einen Platz hinter dem SV Pöttinger Grieskirchen. Die Gäste weisen exakt die selbe Formkurve auf, von den letzten fünf Partien konnte man nur zwei gewinnen und die anderen drei gingen verloren. Die Union Peuerbach kann seine abwechselnde Form aus Gewinnen und Verlieren fortsetzen. Im letzten Spiel noch verloren, konnte man dieses Mal wieder gewinnen. Die Gastgeber setzten sich mit 3:1(1:0) gegen den SV Grieskirchen durch und klettern damit auf Platz drei in der Tabelle, die Gäste rutschen hingegen um einen Platz zurück.

Frühe Führung für Peuerbach

Die ca. 500 Zuschauer, die zu diesem Spiel angereist sind, müssen nicht allzu lange auf den ersten Treffer warten. In der 13 Minute spielt Peuerbach einen Eckball kurz ab, der Ball wird gleich wieder zurück gespielt auf Eldin Fejzic, der den Ball flach und scharf an Freund und Feind vorbei ins lange Eck befördert. Keine zwei Minuten nach dem Gegentreffer, haben die Gäste die große Chance auf den Ausgleich. Nach einem Pass auf den zweiten Pfosten schießt Mursi Midzic den Ball völlig freistehend aus kurzer Distanz über das Tor. Chancen wie diese sind für Grieskirchen in der ersten Hälfte eher Mangelware. Die Gastgeber stehen hinten sehr kompakt und agieren sehr klug in den Zweikämpfen, das macht es für Grieskirchen schwer sich Chancen zu erspielen. Kurz vor der Halbzeit hat Peuerbach die Riesenchance auf das 2:0. Nach einem Konter bekommt Jan Schrank den Ball flach in den Strafraum zugespielt, schiebt den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Grieskirchen wird zunehmend ungeduldig

Die Gäste kommen kommen besser aus der Kabine und übernehmend zunehmend die Kontrolle über das Spiel, werden mit fortlaufender Spieldauer aber auch zunehmend ungeduldig. In der 67. Minute erzielt Grieskirchen sogar ein Tor, das aber wegen Abseits wieder aberkannt wird. In der 78. Minute war es dann aber endlich soweit. Nach einer Standardsituation in den Strafraum verlängert German Rudelstorfer den Ball ins lange Eck zum verdienten Ausgleich. Die Freude über den Treffer währt allerdings nur kurz, nicht einmal eine Minute später kann Peuerbach erneut in Führung gehen. Die Gastgeber erkämpfen sich im Mittelfeld den Ball und starten einen Angriff über den Flügel, von dort landet der Ball mittels Stanglpass bei Jan Schrank, der in den Strafraum hineinzieht und zum 2:1 für Peuerbach trifft. Nach dem erneuten Rückstand wirft Grieskirchen noch einmal alles nach vorne und läuft dabei in einen Konter. In der 84. Minute erzielt Eldin Fejzic nach Vorlage von Jan Schrank seinen zweiten Treffer in diesem Spiel und stellt damit den Endstand von 3:1 her.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

"Wir haben gewusst wie der Gegner agieren wird. Wir haben versucht unser Flügelspiel aufzuziehen und uns mittels Gegenpressing Chancen zu erarbeiten. Der Gegner hat sehr kompakt verteidigt und sich sehr klug in Zweikämpfen verhalten."

