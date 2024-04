Reifere Leistung - Die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting setzt sich gegen den SC Schwanenstadt 08 knapp durch

Details Sonntag, 31. März 2024 00:33

Im Rahmen der 20. Runde der Landesliga West kam es Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting und dem SC Schwanenstadt 08. Während es für die Heimischen ganz klar um Platz 2 in der Tabelle geht, möchte man auf Seiten der Gäste noch den ein oder anderen Platz nach oben wandern. Beide Mannschaften wollten demnach die Niederlage der vergangenen Woche vergessen machen und voll anschreiben.

Abtasten auf überschaubarem Niveau

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in welcher keine der beiden Mannschaften das Spiel so richtig an sich reißen konnte. Ein Großteil des Spielgeschehens spielte sich im Mittelfeld ab. Der Kampf um den berühmten zweiten Ball sollte in dieser Partie entscheidend werden. Die mäßigen Platzverhältnisse sollten den Akteuren zusätzliche Schwierigkeiten bereiten. So wurde von beiden Mannschaften bevorzugt der lange Ball als Mittel zum Zweck gewählt. Die Heimischen, die mit Fortdauer der Partie etwas besser ins Spiel kamen, fanden zumindest Halbchancen vor, um in Führung zu gehen. Die letzte Konsequenz ließ man aber dennoch vermissen. Aussichtsreiche Hereingaben fanden keinen Abnehmer und somit ging es mit einem gerechten 0:0 in die Pause.

Standardsituation leitet Heimsieg ein

Lediglich zwei Minuten waren in Hälfte zwei gespielt bis der Gastgeber in Führung ging. Nach einer guten Hereingabe war Philipp Bauer zur Stelle und konnte per Kopf auf 1:0 für die Heimischen stellen. Am Spielgeschehen änderte dieser Treffer wenig. Nach wie vor war das Spiel von langen Bällen geprägt und die Mannschaften neutralisierten sich im Mittelfeld. Die Gäste aus Schwanenstadt konnten in der ein oder anderen Situation das Mittelfeld geschickt überbrücken, konnten im letzten Drittel aber nicht die entscheidenden Lösungen finden. Somit blieben konkrete Torgelegenheiten auf den Ausgleichstreffer aus. Die besten Möglichkeiten gab es in Durchgang zwei für die Heimischen. Ivan Grabovac und Manuel Reitinger fanden in dieser Phase die aussichtsreichen Gelegenheiten vor. Diese versäumten aber das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Somit war es bis zum Schlusspfiff eine sehr enge Partie, die jederzeit in beide Richtungen verlaufen hätte können. In Summe war es am heutigen Tag eine Partie, in der beide Mannschaften ihre eigene Qualität nicht in der gewünschten Form auf den Platz bringen konnten. Am Ende konnte sich jene Mannschaft durchsetzen, welche über 90 Minuten die reifere Leistung gezeigt hat. Somit kann sich der Favorit SPG FC Illumina Andorf/Sigharting durchsetzen und bleibt in der Pole Position um Tabellenrang zwei.

Bernhard Straif, Trainer SPG FC Illumina Andorf/Sigharting:

„Das war heute sicher eines unserer schwächeren Spiele. Beide Mannschaften haben sich schwergetan. Aufgrund des Chancenübergewichts kann man aber von einem verdienten Sieg sprechen.“

Die Besten SPG Andorf/Sigharting: Pauschallob

