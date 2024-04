Vierter Heimsieg in Folge: Bad Wimsbach setzt sich klar gegen Schärding durch

Details Samstag, 06. April 2024 09:46

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 21. Runde der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Schachner Bad Wimsbach und dem SK Waizenauer Schärding vor einer Kulisse von rund 200 Zuseher:inne im Bad Wimsbacher HF-Stadion. Die Gäste aus Schärding konnten zuletzt einen überraschenden 3:0 Heimsieg gegen Pettenbach feiern und reisten somit mit einer breiten Brust nach Bad Wimsbach. Dort hat die Heimmannschaft jedoch zuletzt drei Heimspiele in Folge gewonnen und die Schützlinge von Trainer Jürgen Brandstätter wollten die Serie auf alle Fälle fortsetzen.

Bad Wimsbach mit Startschwierigkeiten aber starkem Endspurt

Beide Teams tasteten sich zunächst vorsichtig in die Partie hinein und beide agierten zunächst ohne dem großen Risiko. Dies lag auch daran, dass die Gäste aus Schärding nach dem Sieg gegen Pettenbach auch mit einem Selbstvertrauen in die Partie kamen, was die Hausherren anfangs noch sehr forderte. Mit fortlaufender Spieldauer wurden die Gastgeber dann jedoch langsam besser und man konnte auch den ersten Treffer des Spiels erzielen. In der 27. Minute setzte Martin Plasser seinen Mitspieler Florian Danner mit einem schönen Diagonalpass in Szene. Dieser ließ danach seine Gegenspieler stehen, zog ab, und erzielte den Führungstreffer für die Hausherren. Auch danach blieben die Bad Wimsbacher am Drücker und spielten zielstrebig nach vorne. In der 40. Minute stand Misel Danicic nach einem Eckball goldrichtig und nickte zum 2:0 für die Gastgeber aus Bad Wimsbach ein.

Danner-Doppelpack bringt Bad Wimsbach endgültig auf die Siegerstraße

In der zweiten Hälfte gab es zu Beginn ein Aufbäumen der Gäste aus Schärding, die natürlich den Anschlusstreffer erzielen wollten. Allerdings kamen dann wieder die Hausherren zum Zug und übernahmen das Kommando. In der 57. Minute machte Florian Danner den Deckel drauf, nachdem er nach einer schönen Einzelaktion den Treffer zum 3:0 erzielte und einen Doppelpack schnürte. Danach war die Luft bei den Gästen aus Schärding raus und die Messe mehr oder weniger gelesen. In der 73. Minute gelang Jakob Stockinger der vierte Treffer für die Hausherren, womit er auch den Treffer zum 4:0 Endstand erzielte.

Johann Kronberger, sportlicher Leiter Bad Wimsbach:

"Das Spiel war heute eine ganz klare Sache. Nach der guten Anfangsphase von Schärding haben wir das Kommando übernommen und eine sehr gute Leistung gebracht, mit der wir uns den Sieg in dieser Höhe verdient haben."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

