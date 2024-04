Sattledt besiegt Kammer und setzt klares Zeichen an die Konkurrenz im Abstiegskampf

Details Samstag, 30. März 2024 21:27

Am heutigen Samstagnachmittag duellierten sich der ATSV Bamminger Sattledt und der SK UEBEX LED Kammer im Rahmen der 20. Runde der Landesliga West in der Voralpenkreuzarena in Sattledt vor einem Publikum von rund 200 Zuseher:innen. Für die Gäste aus Kammer lief die Rückrunde bislang ziemlich solide, nachdem man zuletzt einen Pflichtsieg in St.Marienkirchen eingefahren hat und bis auf das Spiel gegen den Spitzenreiter aus Gmunden auch noch nicht verloren hat. Die Gastgeber aus Sattledt mussten zuletzt im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga eine Niederlage gegen Bad Wimsbach hinnehmen.

Gölemez erwischt Sahnetag

Doch die Gastgeber aus Sattledt waren am heutigen Samstagnachmittag drauf und dran, um den Abstand auf die Konkurrenz aus Esternberg zu verringern. Nachdem die Partie mit einem vorsichtigen Herantasten beider Seiten startete, kamen die Hausherren mit fortlaufender Spieldauer immer besser in die Partie. Bei den Sattledtern bestach Semih Gölemez mit seiner überragenden Form. Der Offensivspieler setzte in der 28. Spielminute seinen Mitspieler Konstantin Bogdanov wunderbar in Szene, der die 1:0 Führung für die Hausherren erzielte. Nur fünf Minuten später trug sich Gölemez dann selber in die Torschützenliste ein, nachdem er mit einem platzierten Abschluss die Führung für die Sattledter auf 2:0 erhöhte. Die Gäste aus Kammer konnten den Routinier in der Offensive der Sattledter einfach nicht stoppen, wodurch Gölemez nochmals zuschlag. In der 43. Minute schnürte er einen Doppelpack und brachte Sattledt somit mit 3:0 in Front.

Kammer findet keinen Weg durch das Sattledter Bollwerk

In der zweiten Spielhälfte übernahmen dann die Gäste aus Kammer das Kommando und verzeichneten Vorteile im Ballbesitz. Zwingend vor das gegnerische Tor kamen die Gäste jedoch eher selten. In der zweiten Hälfte gab es immer wieder aussichtsreiche Chancen auf beiden Seiten, doch beide Abwehrreihen standen sehr kompakt und auch die Chancenverwertung der Teams ließ zu wüsnchen übrig. Somit neutralisierte sich das Spiel in der zweiten Hälfte und es blieb schlussendlich auch beim Spielstand von 3:0, womit Sattledt einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf einfahren konnte.

Johann Henzinger, sportlicher Leiter Sattledt:

"Die Jungs waren heute hervorragend auf den Gegner eingestellt und haben im Kollektiv eine hervorragende Leistung gebracht, wobei man trotzdem Semih Gölemez hervorheben sollte, da er heute einfach den Unterschied für uns ausgemacht hat."

Die Besten: Semih Gölemez

