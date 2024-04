Kammer gewinnt durch überragende Leistung überraschend gegen Andorf

Details Sonntag, 21. April 2024 11:49

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es in der Landesliga West zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK UEBEX LED Kammer und der SPG FC Illumina Andorf/Sigharting. Die Heimmannschaft, die mit 24 Punkten im unteren Tabellenmittelfeld steht, wird mit ordentlichem Selbstvertrauen auftreten, nachdem sie am vergangenen Spieltag mit zwei Treffern in den letzten zehn Spielminuten das Spiel drehen konnten. Für die Gäste geht es weiterhin um den zweiten Platz in der Tabelle und man will, nach zwei sieglosen Spielen in Folge, mit einem Sieg gegen Kammer dem SV Schalchen auf drei Punkte heranrücken.

Start nach Maß für die Hausherren

Kammer kam beinahe perfekt in die Partie hinein und spielte von Beginn an dominant und überlegen. Infolgedessen dauerte es auch nicht lange, bis die Heimmannschaft in Führung ging. Auf der linken Seite konnte sich Oliver Habring durchsetzen und nach einem Doppelpass den Ball im kurzen Eck versenken. Nach dem Führungstreffer wurde Andorf wachgerüttelt und etwas stärker mit mehr Ballbesitz aber ohne zwingende Torchancen. Das Spiel flachte etwas ab und es ging mit einem verdienten 1:0 für Kammer in die Halbzeitpause.

Kammer bleibt weiter überzeugend

Kammer kam besser aus der Halbzeitpause zurück aufs Spielfeld. Johannes Hemetsberger trat zweimal gefährlich vorm Tor in Erscheinung – Kammer drückte auf den zweiten Treffer. Andorf hingegen wurde durch Eckbälle das ein oder andere Mal gefährlich, konnte aus dem Spiel aber wenig Akzente in der Offensive setzten. In der 57. Spielminute zog Dennis Schönegger dann in die Mitte und zog aus rund 20 Metern ab; der Ball landete im langen Eck – 2:0 für die Hausherren. Kurz darauf hätte Kammer auch noch auf 3:0 erhöhen können, Simon Sagerer konnte den Torhüter der Gäste im eins gegen eins jedoch nicht überwinden. Die restlichen Minuten verwertete Kammer die Führung souverän und konnte sich am Ende durch eine äußerst überzeugende Leistung mit 2:0 durchsetzen.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Die ersten 25 Minuten war es das beste Saisonspiel, wir waren spielerisch top, wir waren dominant und überlegen, da war wirklich alles perfekt. Summa Summarum ein verdienter Sieg für unsere Mannschaft. Extrem gute Mannschaftsleistung, die Platzverhältnisse waren durch dieses Wetter extrem schwierig; wir wollten den Sieg einfach mehr wie Andorf.“

Die Besten SK Kammer: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

