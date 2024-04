Schwanenstadt muss sich im OÖ Cup Viertelfinale gegen Rohrbach geschlagen geben

Details Mittwoch, 24. April 2024 14:23

Am gestrigen Dienstagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwanenstadt 08 und dem UFC PIENO Rohrbach-Berg im Rahmen des Viertelfinales des Admiral OÖ Landescups im Schwanenstädter AXIANS Stadion. Die Schwanenstädter kämpfen nach dem Aufstieg in die Landesliga West in der vergangenen Saison derzeit um den Klassenerhalt, wofür man sich mit einem Sieg gegen Rohrbach durchaus Selbstvertrauen holen konnte. Allerdings brachten die Rohrbacher auch jede Menge Selbstvertrauen mit ins Viertelfinale, da sich die Schützlinge von Christian Eisschiel derzeit an der Spitze der Landesliga Ost befinden und bislang eine sensationelle Saison spielen.

Rohrbach mit Ballbesitz aber ohne große Chancen

Demnach galten die Rohrbacher als vermeintlicher Favorit im gestrigen Viertelfinale, wobei im Cup bekanntlicherweise häufig eigene Gesetze herrschen. Die Gäste aus Rohrbach hatten in der Anfangsphase jedenfalls viel Ballbesitz gegen tiefstehende Schwanenstädter, die viel mit langen Bällen operierten. Mit fortlaufender Spieldauer erspielten sich die Gäste aus Rohrbach dann auch mehr Chancen, allerdings waren diese nie allzu gefährlich, da die Hausherren sehr engagiert und robust verteidigten. Schwanenstadt wurde nach Standardsituationen immer wieder gefährlich, aber auch sie konnten in der ersten Hälfte keine Tore erzielen, weshalb man mit einem torlosem Remis in die Halbzeitpause ging.

Yilmaz gelingt der Dosenöffner

In der zweiten Hälfte blieb das Spielbild sehr ähnlich. Rohrbach hatte klare Vorteile im Ballbesitz und wurde allerdings zunehmend gefährlicher in der Offensive. In der 57. Minute fiel dann jedoch der erste Treffer des Spiels. Yigit Yilmaz stand nach einem abgeprallten Schuss goldrichtig und schob den Ball zur 1:0 Führung in die Maschen, die zu diesem Zeitpunkt auch verdient war. Nach der Führung spielten die Gäste wesentlich befreiter auf und man konnte auch einige Wechsel vornehmen, ohne aus dem Spielflow zu kommen. In der Schlussphase setzten die Gäste dann auch noch einen drauf. Markus Gahleitner setzte Daniel Zauner in der 83. Minute mit einem Zuckerpass in Szene, der den Ball dann souverän in die Maschen bugsierte. Kurz danach avancierte der Joker Gahleitner dann auch noch selber zum Torschützen, nachdem er in der 88. Minute eine schöne Ballstaffete mit einem präzisen Abschluss zum 3:0 Endstandt vollendete. Somit steht Rohrbach im Halbfinale des Cups und wird sich dort mit dem UFC Ostermiething aus der OÖ-Liga messen.

Christian Eisschiel, Trainer Rohrbach:

"Wir haben uns gegen Schwanenstadt gestern sehr lange schwer getan und wurden dabei sehr gefordert. Nach dem Treffer platzte dann jedoch der Knoten in der Mannschaft und wir haben das Spiel souverän gewonnen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

