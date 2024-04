Frisch gebackener Meister performt weiterhin – Gmunden gewinnt auswärts gegen Union Peuerbach

Details Samstag, 27. April 2024 12:44

Im Rahmen des 24. Spieltags der Landesliga West kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen Union Peuerbach und dem SV Gmundner Milch. Am letzten Spieltag konnte sich die Auswärtsmannschaft bereits sieben Spiele vorm Saisonende zum Meister krönen und thront mit 20 Punkten Abstand vor dem Zweitplatzierten auf der Tabellenspitze. Das Heimteam, das am Dienstag auch noch das Nachtragsspiel gegen Union Gschwandt bestreiten muss, ist hingegen in keiner guten Form und konnte in den letzten drei Spielen kein einziges Mal gewinnen.

Drei Treffer in acht Minuten

Das Spiel startete sehr turbulent. Bereits nach sechs gespielten Minuten hatten beide Mannschaften zwei gefährliche Möglichkeiten; ein offener Schlagabtausch, wo der erste Treffer auch nicht mehr lange auf sich warten ließ. Nach zehn Minuten fiel dann auch das erste Tor für den Meister aus Gmunden. Peuerbach mit einem fatalen Fehler in der Abwehrreihe, wo Dominik Raab dazwischen spritzte und dann eiskalt zum 1:0 verwandelte. Das Spiel blieb auch nach dem Treffer enorm offensiv, mit Torraumszenen auf beiden Seiten und Peuerbach konnte gegen den Überflieger der Liga stark dagegenhalten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging das Spiel nur mehr in eine Richtung und die Gäste konnten binnen acht Minuten gleich auf 4:0 erhöhen, womit das Spiel auch schon in der ersten Halbzeit entschieden war. Den ersten Treffer dieser furiosen Minuten erzielte Florian Spitzer mit einem Distanzschuss, nachdem Dominik Raab sich am rechten Flügel durchgetankt hatte. Drei Minuten später musste der aufgerückte Innenverteidiger Leon Cubrelji den Ball nur noch über die Linie drücken – 3:0. Den letzten Treffer der ersten Hälfte erzielte dann der Toptorschütze des SV Gmunden Amar Hodzic. Dieser ließ seinen Gegenspieler ins Leere laufen und vollendete aus der Distanz zum 4:0 nach 42 Minuten.

Peuerbach übernimmt das Spiel

Die Hausherren kamen wesentlich besser aus der Halbzeitpause und schienen trotz 4:0 Rückstand noch nicht aufzugeben. Durch einen Abwehrfehler des Erstplatzierten konnte Jan Schrank, der bis dato auch der auffälligste Peuerbacher war, auf 1:4 verkürzen – Gmunden fand in dieser Phase überhaupt nicht ins Spiel. Peuerbach konnte nach diesem Anschlusstreffer aber nur noch wenig ausrichten und das Spiel wurde zu einem ausgeglichenen Geplätscher, ohne weitere große Möglichkeiten. Aufgrund der ersten Halbzeit schlussendlich ein verdienter 4:1 Sieg für Gmunden, die weiterhin souverän durch die Liga gleiten.

Stefan Lehner, Trainer SV Gmundner Milch:

„Durch die gute erste Halbzeit alles in allem ein verdienter Sieg. Lob an die Mannschaft, dass sie trotz der Meisterschaft Gas gegeben haben. Das zeigt Charakterstärke.“

Die Besten SV Gmundner Milch: Dominik Raab und Ahmet Trejic

