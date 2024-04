Esternberg durch knappen Sieg gegen Kammer nun seit acht Spielen ungeschlagen

Details Sonntag, 28. April 2024 12:44

Im Rahmen des 24. Spieltags der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagnachmittag zum Aufeinandertreffen zwischen der Union Leithner Bau Esternberg und dem SK UEBEX LED Kammer. Die Hausherren waren nach dem 0:3 Rückrundenauftakt am 16. Spieltag gegen Gmunden auf dem letzten Tabellenplatz angelangt, seit diesem Spieltag hat man jedoch nicht mehr verloren und man hat mit elf Punkten Abstand sowie Platz elf in der Tabelle nichts mehr mit dem Abstieg zu tun. Die Gäste, die in den letzten Partien ebenso mit Siegen überzeugen konnten, wollen diese Serie nun beenden.

Wenig zwingende Offensivaktionen

Die erste Halbzeit gestaltete sich insgesamt sehr ausgeglichen mit wenig Offensivgeschehen. In der ersten halben Stunde hatten weder Esternberg noch Kammer nennenswerten Chancen, dann erzielten die Hausherren aus dem Nichts das 1:0. Nach einem Ball über die rechte Außenbahn von Valentin Berghammer rutschte dem Torwart die Hereingabe durch die Füße und der Ball kullerte schlussendlich ins Tor. Kammer anschließend mit etwas mehr Ballbesitz, zwingende Chancen blieben jedoch auf beiden bis zum Pausenpfiff aus. Insgesamt eine etwas glückliche Halbzeitführung für die Heimmannschaft.

Kammer gelingt Ausgleich nicht mehr

Die Gäste kamen ambitioniert aus der Kabine zurück aufs Spielfeld und wollten unbedingt den Treffer zum Ausgleich. Sie übernahmen mehr und mehr das Spielgeschehen, ohne offensiv aber an große Chancen zu kommen. Esternberg verwaltete die knappe Führung nur noch und wurde von Kammer meilenweit von deren Strafraum ferngehalten. In den Schlussminuten versuchte Kammer mit der Systemumstellung auf Dreierkette noch gefährlicher zu werden, aber auch dies blieb ohne Erfolg. Einzige Waffe waren die Standardsituationen, die die Gäste en masse hatten, wieder einmal fehlte es jedoch an gefährlichen Abschlüssen. Einzig wirklich gefährliche Situation war ein Kopfball in den Schlussminuten, wo der Keeper schon geschlagen war, der Ball von einem Abwehrspieler aber noch auf der Linie geklärt wurde. In der zweiten Hälfte änderte sich also nichts mehr am Spielstand – Endergebnis schlussendlich 1:0 für Esternberg, die weiterhin überragend in Form sind. Bittere Pleite für die Gäste, die sich einen Punkt sicherlich verdient hätten.

Jürgen Schobesberger, Trainer SK Kammer:

„Es war von uns keine schlechte Leistung, fußballerisch waren wir gut, wir haben viel probiert, aber im letzten Drittel waren wir nicht ganz effektiv. Wir waren zwar dominant, es ist halt einfach nichts dabei herausgekommen. Bittere Niederlage, aber Kopf hoch, nächste Woche geht es gegen Schalchen weiter. Wir wollen noch so viele Punkte wie möglich sammeln und die letzten Partien Spiel für Spiel bestreiten.“

