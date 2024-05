Esternberg feiert glücklicken Last-Minute-Sieg in Grieskirchen und setzt ungeschlagene Serie fort

Details Samstag, 04. Mai 2024 11:10

Am gestrigen Freitagabend kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Pöttinger Grieskirchen und der Union Leithner Bau Esternberg im Rahmen der 25. Runde der Landesliga West im Grieskirchner Fröling Stadion vor rund 200 Zuseher:innen. Die Gastgeber aus Grieskirchen mussten zuletzt eine herbe 5:1 Pleite in Andorf hinnehmen, durch die man den Anschluss an die oberen Plätze nun erst einmal verloren hat. Esternberg konnte sich am vergangenen Wochenende souverän gegen Kammer durchsetzen, womit man bereits im achten Rückrundenspiel in Folge ungeschlagen blieb.

Duell auf Augenhöhe in der ersten Hälfte

Für die dezimierten Grieskirchner, die in der Rückrunde auf einige verletzte Leistungsträger verzichten müssen, bahnte sich mit den selbstbewussten Gästen aus Esternberg somit eine knifflige Aufgabe an. Die heimstarken Grieskirchner legten allerdings solide los und man fand gut in die Partie. Esternberg stand wie gewohnt sehr stabil in der Defensive und man ließ nur wenig zu gegen die Grieskirchner. Beide Mannschaften begegneten sich in der ersten Hälfte auf Augenhöhe und die Partie war sehr ausgeglichen. Torchancen gab es jedoch eher wenige, da beide Teams in der Offensive zu zaghaft agierten und es auch an der nötigen Kreativität mangelte. Somit blieben die Tore in der ersten Hälfte aus und die Teams trennten sich mit einem torlosem Remis zur Halbzeitpause.

Witzeneder mit dem Lucky Punch

In der zweiten Hälfte kamen die Gastgeber aus Grieskirchen dann besser in die Partie und man agierte offensiver als in der ersten Hälfte. Aus der Druckphase in der Anfangsphase konnte man jedoch keinen Profit schlagen. Im weiteren Verlauf der Partie gestaltete sich das Spiel dann wieder ausgeglichen, wobei die Gäste aus Esternberg dann wieder etwas besser wurden. Sebastian Witzeneder schrammte in der 67. Minute nur ganz nah am Führungstreffer vorbei, als er mit einem Torschuss die Stange traf. Gegen Ende der Partie gab es immer wieder aussichtsreiche Chancen auf beiden Seiten, doch beide Teams konnten das Spielgerät nicht in die Maschen bringen bis zur Nachspielzeit. In der 91. Minute gab es einen Freistoß für Esternberg, den Sebastian Witzeneder entscheidend abfälschte und dadurch den späten Führungstreffer für die Gäste erzielte.

Norbert Beham, sportlicher Leiter Esternberg:

"Der Sieg war heute natürlich sehr glücklich, da ein Unentschieden nach dem Spielverlauf das gerechte Ergebnis gewesen wäre, doch wir freuen uns natürlich trotzdem sehr, dass wir ein weiteres Erfolgserlebnis feiern konnten."

Der Beste: Sebastian Witzeneder (Esternberg)

