Gmunden lässt Schärding keine Chance und fahrt haushohen Heimsieg ein

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:04

Am gestrigen Freitagabend kam es im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West zum Duell zwischen dem SV Gmundner Milch und dem SK Waizenauer Schärding in der Gmundner LSP Arena vor einem Publikum von rund 300 Zuseher:innen. Für die Hausherren aus Gmunden geht es in der restlichen Saison nicht mehr um viel, nachdem man den Meistertitel bereits frühzeitig fixieren konnte, doch man zeigte zuletzt in Schwanenstadt, dass man sich keineswegs auf den Lorbeeren ausruht und weiterhin Gas gibt.

Gmunden legt Blitzstart hin

Somit erwartete die Gäste aus Schärding ein Meister, der offensichtlich kein Interesse daran hat, Punkte liegen zu lassen und genauso traten die Gmundner auch gestern auf. Man ging bereits in der 8. Minute in Führung, nachdem der Innenverteidiger Ahmet Trejic den Ball nach einem Eckball in die Maschen hineinschob. Nach dem darauffolgenden Anstoß der Schärdinger eroberten die Gmundner das runde Leder bereits sehr früh und man konnte im direkten Gegenzug einen weiteren Treffer durch Ermin Durgutovic erzielen, der die Führung somit eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Der Youngster von Gmunden spielt bislang eine grandiose Saison und auch am gestrigen Freitagabend zeigte Durgutovic wieder eine wahre Glanzleistung. In der 32. Minute nutzte er einen Fehler des Schärdinger Keepers eiskalt aus und schnürte seinen Doppelpack zur 3:0 Führung für Gmunden. Kurz danach klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Dieses Mal stand Abid Mujagic nach einer Ecke goldrichtig und erhöhte die Führung auf 4:0, mit der man auch in die Halbzeitpause ging.

Schärding auch in der zweiten Hälfte chancenlos

Nach der fulminanten ersten Hälfte machten die Hausherren dann genau dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. In der 51. Minute erzielte Leon Cubrelji nach einem Gestocher im Strafraum den Treffer zur 5:0 Führung. Nur neun Minuten später nutzte Durgutovic einen Fehler der Gäste im Spielaufbau gnadenlos aus und erzielte seinen dritten Treffer, wodurch sich die Führung auf 6:0 erhöhte. Doch damit nicht genug. In der 68. Minute war Durgutovic der Vorbereiter, nachdem er Tobias Laska in Szene setzte, der die Führung auf 7:0 ausbaute, womit die Messe noch immer nicht gelesen war. Ahmet Trejic setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt, nachdem er erneut nach einem Eckball den Ball in die Maschen versenkte, womit er den ersten und den letzten Treffer bei einem sensationellem 8:0 Heimsieg erzielte.

Christoph Brunnmayr, Trainer SV Gmunden:

"Die Jungs haben heute wieder eine sensationelle Leistung gezeigt. Wir konnten heute sehr viele junge Spieler einsetzen, die sich alle voll reingehauen haben und sich den Sieg auch in dieser höhe definitiv verdient haben."

Die Besten: Ermin Durgutovic, Mario Martetschläger

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.