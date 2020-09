Sechs-Punkte-Spiel: Sattledt holt Dreier in Braunau

Details Freitag, 25. September 2020 22:32

In der siebten Runde der Landesliga West stand im Grenzlandstadion ein sechs-Punkte-Spiel an. Der FC Irber&Werner Bauelemente Braunau empfing den ATSV Bamminger Sattledt. Mit der bisherigen Spielzeit haben beide Mannschaften noch ordentlich zu kämpfen, weshalb für beide jeder Punkt entscheidend ist. Nach einem Blitzstart konnten sich die Gäste am Ende durchsetzen und die wichtigen drei Punkte mit ins Voralpenkreuz nehmen.

Blitzstart für Sattledt

Für die Mannen von Trainer Ivica Lucic hätte die Partie nicht besser starten können: nur drei Minuten nach dem Anpfiff durch Schiedsrichter Patrick Koidl gingen die Gäste in Führung. Nach einem Freistoß war Innenverteidiger Emmanuel Stinglmayer am schnellsten im Kopf und schob die Kugel über die Linie des Bernbacher-Kastens. Mit der Führung im Rücken spielte der Gast befreit auf und erarbeitete sich weitere Chancen. In Minute 26 konnten die Sattledter schließlich einen weiteren Angriff in Bares ummünzen: nach einem schönen Spielzug fanden die Gäste Adem Acuma, der sich die Kugel gelassen annahm und mit viel Gefühl ins lange Eck zirkelte. Nach einer guten halben Stunde verließen die Gäste dann etwas die Kräfte, worauf die Hausherren in die Offensive schalteten. Die Grenzländer suchten nun den Anschlusstreffer, und fanden diesen schließlich in Minute 43. Kurz vor der Pause hatten die Gäste einen Einwurf, Braunau eroberte den Ball aber und schaltete blitzschnell in die Offensive. Der schnelle Markus Dominik wusste den Konter schließlich zu verwerten und damit den Anschlusstreffer herbeizuführen.

Erfolg über die Zeit gebracht

Auch nach dem Seitenwechsel behielten die Heimischen die Kontrolle über das Spielgeschehen. So kam man auch zu guten Chancen, der Ausgleich wollte jedoch nicht gelingen. Nach einer guten Viertelstunde fanden die Voralpenkreuzer zurück in die Partie und baten den Hausherren wieder Parole. Auch in der Angriffsfraktion der Gäste tat sich wieder mehr, ein weiterer Treffer wollte aber auch ihnen nicht gelingen. Durch die inzwischen wieder offensivere Spielweise der Gäste ergaben sich gute Kontermöglichkeiten für Braunau. Endstation war aber immer wieder ATSV-Schlussmann und Kapitän Patrick Füreder. In der Schlussphase wurde es dann noch schwieriger für die Gastgeber: Krasimir Balinski sah innerhalb von zwei Minuten die Ampelkarte und musste vom Platz. In Unterzahl konnten die Hausherren dem Defensivverbund der Gäste nichts mehr entgegensetzten, wodurch es schlussendlich beim 1:2 Auswärtserfolg für Sattledt blieb.

Klaus Eder, Sektionsleiter ATSV Sattledt:

„Wir haben uns einiges vorgenommen und sind auch dementsprechend in die Partie gestartet. Wir haben den Gegner eigentlich ganz gut beherrscht, was vor allem einer enormen Laufarbeit zu verdanken ist. Ab der 35. Minute hat man dann den Trainingsrückstand bemerkt, worauf wir ein wenig zurückgefallen sind. Auch in der zweiten Hälfte haben wir ein wenig gebraucht, haben uns aber wieder fangen können. Dann haben wir auch wieder dieselbe Performance abliefern können, wie schon in der ersten halben Stunde. Braunau hat trotzdem gute Chancen gehabt, vor allem aus Konter. Im Großen und Ganzen war der Sieg aber in Ordnung. Wir sind ziemlich froh um den Dreier, denn die Situation ist nicht einfach. Nächste Woche ist wieder eine entscheidende Partie, in der Verlieren verboten ist.“

Die Besten:

FC Braunau: Markus Dominik (LM)

ATSV Sattledt: Emmanuel Stinglmayr (IV) und Fabian Zehetner (ZDM)