Zwei konträre Halbzeiten - SK Bad Wimsbach und Union Dorf a. d. Pram teilen die Punkte

Details Samstag, 21. August 2021 14:46

Einen Auftakt nach Maß feierte der SK Bad Wimsbach 1933, als man auswärts in Schwanenstadt mit 2:0 erfolgreich war. Dahingehend ist insbesondere die Defensiv-Leistung der Grün-Weißen hervorzuheben, stand die Plasser-Truppe doch über weite Strecken der Partie solide und ließ kaum hochkarätige Chancen des Kontrahenten zu. Nicht nach Wunsch startete die Union SGS Dorf an der Pram in die neue Spielzeit der Landesliga West, gegen Sattledt gab es in der ersten Runde nach einer 2:3 Niederlage keine Punkte. Somit stand man im gestrigen Aufeinandertreffen in Bad Wimsbach ein wenig unter Zugzwang, wollte man den Kontakt zum vorderen Tabellendrittel halten. Nach intensiven neunzig Minuten gelang dies nur bedingt, mit einem 2:2 der besonderen Art wurden letztlich gerechterweise die Punkte geteilt.

Desillusionierte Heim-Elf ohne Chance in Halbzeit eins

Dabei war es in Halbzeit eins der Gastgeber aus Bad Wimsbach, der all jene, die es mit den Grün-Weißen halten, gehörig ins Schwitzen brachte. Denn was die Plasser-Elf in den ersten 45 Minuten zeigte, war alles andere wie ligatauglich und ließ die starken Leistungen aus der Vorwoche umgehend in Vergessenheit geraten. Zu wenig Laufbereitschaft, zu wenig Aktivität, ja zu wenig Spielfreude brachte man schlichtweg auf den Rasen. Ein Umstand, der den Gästen sinngemäß in die Karten spielte. Mit Fortdauer der Partie erarbeitete man sich immer mehr Spielanteile und ging in Minute 16 durch ein Eigentor von Alexander Moser verdient in Führung. Auch in weiterer Folge schafften es die Gastgeber nicht, mehr Zugriff auf die Partie zu finden und überließen dem Kontrahenten weitestgehend die Spielkontrolle. Diese Passivität der Heim-Elf sollte sich dann vor der Pause abermals rächen: Nach einer Flanke war es Alexander Steinmetz, der die Unaufmerksamkeit des heimischen Abwehrverbundes nutzte und eiskalt zum 2:0 Pausenstand einnetzte.

Konträre zweite Halbzeit bringt Hausherren einen Punkt

Die Ansprache, die Übungsleiter Thomas Plasser in der Halbzeit gehalten hat, dürfte Wirkung bei den aktiven Akteuren hinterlassen haben. Die Hausherren kamen wie ausgewechselt aus den Kabinen, agierten sogleich mit viel mehr Elan und Spielwitz. All jene Tugenden, die man in Durchgang eins noch schmerzlich vermissen ließ, waren aus dem Nichts wieder vorhanden – ein Umstand, der sich auch auf die Charakteristik der Partie umgehend auswirkte. Die Gastgeber waren nun deutlich spielbestimmender und kamen auch zu vielversprechenden Möglichkeiten. Zudem offenbarte man einen enormen Kampfgeist und Zusammenhalt in der Mannschaft – Attribute, die de Plasser-Jungs wieder zurück ins Spiel brachten. Das 1:2 in Minute 71 durch Jan Kolnberger bedeutete ein kräftiges Lebenszeichen, das zudem einer lang entschieden geglaubten Partie Spannung einhauchte. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne und wurden wenige Augenblicke vor dem Abpfiff noch mit dem Ausgleich belohnt: Florian Schöfbenker ließ bei seinem Abschluss in Minute 89 seine technischen Qualitäten aufblitzen und überlupfte den Torhüter gekonnt zum 2:2 Endstand.

Stimme zum Spiel

Stefan Hochreiter (Sektionsleiter SK Bad Wimsbach):

„Das war mit Abstand die schlechteste Leistung in Halbzeit eins, die ich je in Bad Wimsbach von unserer Mannschaft gesehen habe. Die Pausenansprache dürfte dann gefruchtet haben, wir zeigten uns nach dem Seitenwechsel von unserer normalen und starken Seite. Das Unentschieden ist nach zwei völlig konträren Hälften wohl gerecht.“

Die Besten:

Union SGS Dorf an der Pram: Florian Sageder (TW)

