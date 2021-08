Union Pettenbach überrollt Schwanenstadt - 5:0-Sieg vor 380 Zusehern

Details Samstag, 21. August 2021 19:48

Der SC Schwanenstadt 08 kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:5-Pleite gegen die Union Pettenbach. Der aktuelle Tabellenletzte verlor vor 380 Zusehern in der ROBEX-Arena Pettenbach.

Innerhalb von zwei Minuten stand es schon 2:0 für die Heimmannschaft: Florian Herndler traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart der Union Sparkasse Pettenbach perfekt (4./6.). Mattia Olivotto legte in der 19. Minute zum 3:0 für die Pettenbacher nach. Schwanenstadt rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.



Müller macht's



Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Pettenbach einen sicheren Sieger zu haben, Torschütze war hier Mario Müller. Die Union Sparkasse Pettenbach überwand den gegnerischen Schlussmann schließlich zum 5:0 (85.), für dieses Tor sorgte erneut Müller. Schlussendlich setzte sich die Union Pettenbach mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.





Um auch in dieser Saison oben mitzureden, will Pettenbach an die starken Leistungen aus der vergangenen Spielzeit anknüpfen. Die Union Sparkasse Pettenbach hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Die Union Pettenbach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – SC Schwanenstadt 08, 5:0 (3:0)

4 Florian Herndler 1:0

6 Florian Herndler 2:0

19 Mattia Olivotto 3:0

55 Mario Mueller 4:0

85 Mario Mueller 5:0

