Mit dem "Wir-Gefühl" zum Sieg - Sattledt nach 3:1-Sieg bei Pettenbach im Glück

Der ATSV Bamminger Sattledt fügte der Union Sparkasse Pettenbach am Freitag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. 500 Zuseher in der ROBEX-Arena Pettenbach verfolgten zwei spielentscheidende Tore in den allerletzten Minuten von Semih Gölemez. Sattledt-Trainer Ivica Lucic unterstrich danach die "Einzelqualität" seines Stürmers.

Union Sparkasse Pettenbach gegen ATSV Bamminger Sattledt, das ist quasi ein "Voralpen-Derby" in der Landesliga West. Die Gäste aus Sattledt starteten offensiv in diese Partie, da war es nur konsequent, als Adem Acuma den ATSV Bamminger Sattledt in der elften Minute in Front brachte. Trotz Führung kommentierte ATSV Bamminger Sattledt-Trainer Ivica Lucic die Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit nach Spielende folgend: "Pettenbach war besser, vor allem in der ersten Hälfte, wir haben kein Rezept gegen sie gefunden. Vor allem ihre langen Bälle waren ein Problem für uns, da ihre Spieler körperlich größer sind."



Aus der Ruhe ließ sich die Union Sparkasse Pettenbach jedoch nicht bringen. Denn nur fünf Minuten später, in der 16. Spielminute, erzielte Mattia Olivotto den Ausgleich (16.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen, als Referee Benedikt Ljubas zur Halbzeitpause pfiff.





"Glück auf unserer Seite"



Der nächste erwähnenswerte Vorfall in der zweiten Halbzeit war eine Rote Karte für den Sattledter Adem Acuma wegen Foulspiels (85.). Spannungsmäßig schien sich ATSV Bamminger Sattledt im Sinne der Zuschauer die Tore für die allerletzten Spielminuten aufzuheben. Auszeichnen konnte sich dabei mit beiden Toren der Sattledter Semih Gölemez: So gelang ihm der Führungstreffer in der Nachspielzeit (92.) per Foulelfmeter. Und nur kurz vor Schluss - oder besser: fast gleichzeitig mit dem Schlusspfiff - traf der zwischenzeitliche Tabellenprimus (95.) und rundete das Ergebnis mit 3:1 ab. Zum Schluss feierte der ATSV Bamminger Sattledt einen dreifachen Punktgewinn gegen Pettenbach. Der Sattledter Trainer Lucic zeigte sich danach bewusst diplomatisch und als fairer Sportsmann: "Wir hatten heute bei dieser Partie das Glück auf unserer Seite, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit unserem Wir-Gefühl und der richtigen Mentalität haben wir es geschafft, sonst wäre der Sieg unmöglich gewesen."





"Jeder für jeden gerackert"

Außerdem gab es von Lucic Sonderlob für seine Spieler: "Heute hat jeder für den jeden gerackert. Obwohl Pettenbach insgesamt besser war, muss ich sagen, dass meine Mannschaft auch sehr gut war. Ich habe viele junge Spieler, die haben heute alles rausgehaut was möglich war." Darüber hinaus betonte er die "Einzelqualität" seines zweifachen Torschützen Gölemez: "Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben und er fühlt sich auch sehr wohl hier bei uns. Er arbeitet sehr gut gegen den Ball. Gerade in dieser Liga kann er den Unterschied machen."





"Wollen uns verbessern"



Mögliche Saisonziele ließ Lucic unkommentiert, meinte aber dazu: "Wir wollen uns einfach verbessern und denken von Spiel zu Spiel. Wir wollen unsere Leistungen abrufen, da wir ein tolles Gefüge haben, alle halten hier zusammen."



Bei der Union Sparkasse Pettenbach präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Aktuell liegt Pettenbach nach dieser Niederlage mit fünf Punkten auf dem achten Tabellenplatz.

Die errungenen drei Zähler gingen für den ATSV Bamminger Sattledt einher mit der Übernahme der Tabellenführung: Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Gasts sowie ein 9:7-Torverhältnis.

Landesliga West: Union Sparkasse Pettenbach – ATSV Bamminger Sattledt, 1:3 (1:1)

11 Adem Acuma 0:1

16 Mattia Olivotto 1:1

92 Semih Goelemez 1:2

95 Semih Goelemez 1:3

