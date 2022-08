Spitzenspiel der Landesliga West endet mit einem Unentschieden

Details Sonntag, 21. August 2022 11:16

Union Pöttinger Grieskirchen gegen Union Pettenbach lautete die Spielpaarung in der 3. Runde der Landesliga West. An einem verregneten Samstagnachmittag wollten beide Mannschaften ihre aktuelle Form bestätigen und den 3. Sieg im 3. Spiel feiern. Rund 400 Zuseherinnen und Zuseher verfolgten schlussendlich das Spiel der Runde im Fröling-Stadion Grieskirchen und sahen ein 0:0 der besseren Sorte.

Keine Tore in der 1. Halbzeit

Grieskirchen startete gut rein und hatte zu Beginn mehr Spielanteile. Die Gäste aus Pettenbach zeigten sich abwartend und lauerten auf Fehler der Hausherren und kamen so auch durch ihr schnelles Umschaltspiel zu ersten gefährlichen Aktionen. Pettenbachs Olivotto und Müller stellten die Heimische Verteidigung immer wieder auf die Probe und Müller scheiterte mit seinem Schuss in der 24. Minute an der Stange. Grieskirchen kombinierte zwar gut, kam jedoch nicht über Halbchancen hinaus, wodurch es mit einem 0:0 in die Kabinen ging.

Gute Möglichkeiten auf beiden Seiten

Keine 2 Minuten nach dem Wiederanpfiff hatten die Grieskirchner in Person von Matthias Leibesteder die große Chance auf die Führung, doch er scheiterte im Eins gegen Eins an Pettenbachs Tormann Zeitlinger. In der 50 Minute schwächten sich dann aber die Heimischen selbst. Nach einem Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft kam Olivotto allein vors Tor und Nenad Licinar musste die Notbremse ziehen und wurde dafür vom Platz geschickt. In der Überzahl machte Pettenbach mehr fürs Spiel und präsentierte sich offensiver, wodurch aber auch mehr Räume für Grieskirchen entstanden und Manetsgruber und König scheiterten zweimal. Weil Pettenbach ebenfalls weitere gute Möglichkeiten liegen ließ, endete diese Partie mit einem 0:0.

Für die Heimischen steht nächsten Samstag das Derby gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b an. Die Gäste aus Pettenbach müssen nächsten Freitag zu Hause gegen Schalchen bestehen.

Stimme zum Spiel (Reinhard Furthner Trainer SV Pöttinger Grieskirchen):

„Mit einem Mann weniger war es natürlich schwierig, aber die Laufleistung war sehr gut und man hat es nicht recht gemerkt, dass wir einer weniger waren. Wir haben gegen einen starken Gegner gespielt und dann nehmen wir auch den Punkt gerne mit. Gewisse Sachen müssen wir einfach noch besser machen, aber das dauert noch seine Zeit.“