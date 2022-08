Transdanubia Landescup: SK Schärding und Donau Linz setzen sich in Landesliga-Duellen durch

Details Mittwoch, 24. August 2022 16:29

Im Transdanubia Landescup wurden die ersten beiden Runden bereits in der Sommerpause ausgetragen. Nachdem alle Mannschaften den Saisonstart mehr oder weniger erfolgreich absolviert haben, stand am Dienstagabend das Achtelfinale auf dem Programm. Im Duell zweier Nachzügler aus der Landesliga West fand der SK Waizenauer Schärding nach zwei Meisterschaftsniederlagen im Cup in die Spur und feierte gegen die Union Peuerbach einen hauchdünnen 1:0-Sieg. In der Begegnung zwischen dem SC Marchtrenk und der ASKÖ Donau Linz trafen zwei Klubs aus der Landesliga Ost aufeinander. Nach drei sieglosen Spielen ging die Kensy-Elf auch im Pokal leer aus und musste sich dem OÖ-Liga-Absteiger mit 1:2 geschlagen geben. Beinahe hätte es ein dritter Landesligist ins Viertelfinale geschafft. Doch für den SK Bad Wimsbach war gegen OÖ-Ligist Union Raiffeisen Mondsee nach torlosen 90 Minuten und einem 1:1 nach der Verlängerung im Elfmeterschießen die Reise zu Ende. Hier geht`s zum kompakten Überblick des Landescup-Achtefinales:

Transdanubia Landescup - Achtelfinale:

SK Schärding (LLW/Letzter) - Union Peuerbach (LLW/Letzter) 1:0 (0:0)

Tor: Daniel Bares

Im Duell der beiden punkte- und torlosen Schlusslichter durften sich die Hausherren im Cup über ein Erfolgserlebnis freuen. Für die Entscheidung sorgte eine Neuerwerbung aus dem niederösterreichischen Statzendorf. Der 24-jährige Tscheche, Daniel Bares, erzielte Mitte der zweiten Halbzeit das Tor des Abends und schoss die Mannen von Trainer Bernhard Straif ins Viertelfinale.

SC Marchtrenk (LLO/12.) - ASKÖ Donau Linz (LLO/9.) 1:2 (0:1)

Tore: Tihomir Zivkovic / Argjend Hyseni und Roman Hintersteiner

Der Vizemeister der letzten Saison kam in der neuen Spielzeit bislang noch nicht in die Gänge und wartet nach drei Runden noch auf den ersten "Dreier". Auch im Cup hoffte die Kensy-Elf vergeblich auf ein Erfolgserlebnis. In Kleinmünchen hingegen zeigt der Pfeil vorsichtig nach oben. Vier Tage nach dem ersten Saisonsieg (3:0 gegen Putzleinsdorf) blieben die Linzer, die das Gegentor erst in der Nachspielzeit kassierten, auch im Pokal erfolgreich.

ASKÖ Schwertberg (LLO/7.) - ASK St. Valentin (OÖL/11.) 1:3 (1:1)

Tore: Thomas Schlager / Thomas Fröschl 2 und Thomas Himmelfreundpointner

Nach einem soliden Saisonstart boten die Schwertberger dem OÖ-Ligisten lange Zeit Paroli und durften sich zwischenzeitlich über den Ausgleich freuen. Doch die Niederösterreicher wurden ihrer Favoritenrolle letztendlich gerecht. Routinier Thomas Fröschl hatte die Gäste früh in Führung gebracht und mit seinem zweiten Treffer den Endstand fixiert.

Sportunion Bad Leonfelden (LLO/3.) - SPG Pregarten (OÖL/6.) 1:2 (0:1)

Tore: Stefan Celic / Lukas Denk und Michael Hackl

Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage zog der Landesligist auch im Cup den Kürzeren. Die Gradascevic-Elf ging früh durch Lukas Denk in Führung. In der zweiten Halbzeit glichen die Hausherren aus, ehe eine Neuerwerbung für die Entscheidung sorgte. Michael Hackl, der im Sommer von Lasberg zur SPG gewechselt war, ebnete für den OÖ-Ligisten den Weg ins Viertelfinale.

SK Bad Wimsbach (LLW/3.) - Union Mondsee (OÖL/Vorletzter) 1:1 (0:0/0:0) n.V. - 2:3 im Elfmeterschießen

Tore: Florian Wimmer / Jonas Broser

Der SKW ist in der Meisterschaft noch ungeschlagen und wusste auch im Cup zu gefallen. Nach 90 torlosen Minuten brachte Broser den OÖ-Liga-Nachzügler in der Verlängerung in Führung. Doch in der letzten Minute der Overtime gelang Wimmer der Ausgleich. Die Grün-Weißen hofften vergeblich auf eine Überraschung und hatten im Elfmeterschießen das Nachsehen. Nach drei Niederlagen in den ersten drei OÖ-Liga-Spielen fanden die Mondseer zumindest im Cup zurück in die Spur.

SPG Wallern/St. Marienkirchen (OÖL/Tabellenführer) - Union St. Martin/M. (OÖL/9.) 4:2 (0:1)

Tore: Julian Peherstorfer 2, Oliver Affenzeller und Dejan Misic / Manuel Pichler 2

Mit drei Siegen lacht die Haidacher-Elf verlustpunktfrei von der Tabellenspitze und setzte ihren Siegeszug im Cup fort. Der Titelverteidiger aus dem Mühlviertel ging jedoch kurz nach Beginn durch Pichler in Führung. Mit drei Toren in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit drehte der Ligaprimus das Match und ließ sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Pichler machte die Partie noch einmal spannend, ehe Peherstorfer für die Entscheidung sorgte.

SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/14.) - SV Bad Ischl (OÖL/5.) 5:0 (2:0)

Tore: Mersudin Jukic 3, Vladimir Gligoric und Sabahudin Nezirovac

Die Pessentheiner-Elf ergatterte in der Liga bislang nur einen mickrigen Punkt, im Cup schoss sich die Spielgemeinschaft den Frust von der Seele. Jukic brachte die Hausherren in Halbzeit eins mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße, der 38-jährige Torjäger erzielte nach der Pause einen weiteren Treffer und legte den Grundstein zum Kantersieg. Die Kaiserstädter hingegen gerieten nach einem gelungenen Saisonstart in der Cafe+Co Arena unter die Räder.

SV Bad Schallerbach (LLW/4.) - ASKÖ Oedt (OÖL/3.) ABGESAGT