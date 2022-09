Bad Wimsbach sichert sich spät einen verdienten Punkt gegen Schärding

Details Sonntag, 25. September 2022 08:52

Der SK Bad Wimsbach durfte am Samstagnachmittag in der 8. Runde der Landesliga West den SK Waizenauer Schärding zu Hause empfangen. Nachdem die Heimischen stark in die Saison starteten, musste man zuletzt aber drei Niederlagen am Stück einstecken, wodurch man mit einem Sieg in diesem Spiel den Turnaround schaffen wollte. Die Formkurve der Gäste zeigt dagegen stark nach oben und die Schärdinger konnten in den letzten vier Spielen starke 10 Punkte erobern. Dadurch war alles für eine spannende Partie bereit.

Chancenarme 1. Hälfte

Von Anfang an sahen die Zuseher aber ein Spiel mit wenigen Torchancen und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. In der 43. Minute fiel dann doch der erste Treffer in dieser Partie. Jakub Rusnak kam rund 30 Meter vor dem Tor zum Ball. Er zog ab und sein Schuss landete genau im linken Kreuzeck. Die Gäste aus Schärding hätten dann sogar noch die Führung ausbauen können, da man aber einen Konter zu ungenau fertigspielte, ging es für die beiden Teams und Schiedsrichter Kettlgruber mit einem 0:1 in die Pause.

Bad Wimsbach in der 2. Halbzeit dominant

In der 2. Hälfte zeigte sich Bad Wimsbach stark verbessert und nahm das Heft in die Hand, da aber weiterhin große Möglichkeiten Mangelware blieben, dauerte es bis zur 75. Minute bis wieder etwas passierte. Benedikt Großbötzl dürfte wohl unglücklich ausgerutscht sein, allenfalls räumte er an der Mittellinie einen Heimischen ab und bekam dafür folgerichtig die Rote Karte. Bad Wimsbach hatte dann die große Chance auf den Ausgleich, doch Bayram Gas schoss einen Elfmeter am Tor vorbei. Generell war Bad Wimsbach nun sehr bemüht und sie drückten auf den Ausgleich, da weitere gute Möglichkeiten vergeben wurden, mussten sie bis zur 91. Minute warten. Als viele dann bereits mit einem Auswärtssieg der Gäste rechneten, flog nochmal ein hoher Ball in den Sechzehner, der an die 2. Stange verlängert wurde. Dort stand Misel Danicic richtig und konnte den Ball zum vielumjubelten Ausgleich im Tor unterbringen.

Stimme zum Spiel (Bernhard Straif, Trainer SK Schärding):

„Für uns ist es sicherlich ein glücklicher Punkt, aber auch glücklich für Bad Wimsbach, wenn die erst in der 91. Minute das Tor machen, wobei das Tor natürlich auch hochverdient war, dass muss man so sagen. Wir konnten heute einfach nicht dagegenhalten, das war eigentlich eine enttäuschende Leistung.“

Der Beste:

Andreas Michl (TW)