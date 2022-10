Gschwandt feiert wichtigen Sieg gegen Gmunden

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 14:32

Am Samstagnachmittag traf die Union Gschwandt in der 11. Runde der Landesliga West zu Hause auf den SV Gmundner Milch. Der Aufsteiger aus Gschwandt lag vor der Partie mit nur 5 Punkten auf dem vorletzten Platz, wodurch die Heimischen unbedingt gewinnen sollten, um auch den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Die Gäste lagen dagegen mit 14 Punkten im Mittelfeld, wobei bei einem Sieg auch ein Sprung nach vorne möglich gewesen wäre.

Ausgeglichene 1. Halbzeit

Gschwandt startete sehr ambitioniert, hatte viel Zugriff aufs Spiel und auch nach rund 15 Sekunden die erste Chance. Thomas Altmaninger wurde zentral vor dem Tor angespielt, doch sein Schuss konnte pariert werden. Nach rund 20 Minuten kamen dann auch die Gäste besser ins Spiel und fanden auch erste Chancen vor, wodurch es leichte Vorteile für Gmunden gab. Die Zuseher sahen fortan eine offene und umkämpfte Partie, wodurch echte Derbystimmung aufkam. In der 41. Minute konnten sich die Heimischen belohnen. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Thomas Altmaninger an den Ball. Er zog in die Mitte und brachte mit seinem Schuss in die kurze Ecke die Heimischen in Führung.

Gschwandt sicher sich die 3 Punkte

Gmunden erhöhte in der 2. Halbzeit den Druck und so kamen sie auch immer wieder gefährlich vor das Tor. Gschwandt hatte in dieser Phase zwar auch Glück, doch mit vereinten Kräften konnte ein Gegentreffer verhindert werden. Tarik Ramakic hätte in der 82. Minute das Spiel zugunsten der Heimischen entscheiden können. Er kam rund 10 Meter vor dem Tor zum Ball, doch der Gästekeeper konnte parieren. Gmunden warf in den letzten Minuten alles nach vorne und war dem Ausgleich sehr nahe, doch Gschwandt brachte mit viel Engagement und Leidenschaft den Sieg über die Zeit.

Stimme zum Spiel (Franz Scherpink, Trainer Union Gschwandt):

„Für uns ist es natürlich ein enorm wichtiger Sieg. Wir haben auch den Anschluss in der Tabelle wieder gefunden. Ich möchte wirklich meine Mannschaft loben, denn es war ein prestigeträchtiges Derby. Meine Mannschaft hat gekämpft wie Löwen und hatte sicherlich in der ein oder anderen Situation auch Glück, aber trotzdem ist es auch verdient.“

Die Besten:

Pauschalllob Gschwandt