Nach Schock-Diagnose für Trainer Kührer: Derby unter besonderen Umständen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 17:43

In der 11. Runde der Landesliga West traf am Freitagabend die Union Pettenbach zu Hause auf den ATSV Sattledt. Die Heimischen spielten bisher eine sehr gute Saison und konnten bereits 17 Punkte erobern. Die Gäste aus Sattledt liegen aber mit 16 Punkten nur knapp dahinter und sie sind bereits seit 4 Spielen ohne Gegentreffer, wodurch sich die rund 600 Zuseher in der ROBEX Arena Pettenbach auf eine spannende Partie freuen durften.

Das Derby fand allerdings unter besonderen Umständen statt, da Pettenbachs Trainer, Rainer Kührer, seit Sommer an Leukämie und Knochenmarkkrebs erkrankt ist. Die Gäste aus Sattledt wollten dazu auch mit einem Transparent ihr Mitgefühl ausdrücken. „Rainer Kührer ist ja ein gebürtiger Sattledter und spielte auch jahrelang in Sattledt. Wir wollen mit dem Plakat einfach eine gute Geste machen und unser Mitgefühl gegenüber Rainer und seiner Familie ausdrücken. Das ist das Mindeste, was wir machen können“, so Robert Lenz der Trainer der Sattledter. Die Pettenbacher zeigten sich von der Aktion natürlich sehr erfreut. „Das ist eine sehr nette Geste. Es ist einfach wichtig ist, dass Rainer wieder gesund wird. Sportlich geben wir natürlich für ihn alles und hoffen, dass er schnellstmöglich wieder zurückkommt“, meint auch der Sportliche Leiter Walter Waldhör, welcher gerade auch Rainer Kührer als Trainer vertritt.

Keine Tore in Halbzeit 1

Die Zuseher sahen von Anfang an eine durch Taktik geprägte Partie, wobei die Sattledter das Spiel im Griff hatten. Ein Kopfball von Marko Pavlovic ging neben das Tor und Michael Schimpelsberger vergab nach einem Stanglpass. Da Pettenbach hinten kompakt stand und offensiv zu ungenau agierte, ging es mit einem 0:0 für die beiden Teams und Schiedsrichter Haslehner in die Pause.

Pettenbach gelingt spät der Ausgleich

Den besseren Start in die 2. Halbzeit hatten die Gäste, denn nach einem Pressball rund einen Meter vor dem Tor sprang das Spielgerät nur knapp am Gehäuse vorbei. In der 63. Minute musste Schiedsrichter Haslehner nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt zeigen. Diese Chance ließ sich Marko Tawdrous nicht entgehen und verwertete souverän in die linke Ecke zur 0:1 Führung für Sattledt. Da Pettenbach nach einem Eckball vergab und Sattledt einige gute Chancen ausließ, blieb es spannend. Als viele dann bereits mit dem nächsten Sieg der Gäste rechneten, gab es in der 91. Minute nochmals Eckball für Pettenbach. Sattledt konnte den Ball nicht gut klären und so kam Stefan Prielinger am hinteren Strafraumeck an den Ball. Er zog volley ab und der Ball landete zum vielumjubelten Ausgleich im Tor. Das Spiel endete mit einem 1:1, wobei das Endergebnis an diesem Tag zweitrangig war.

Stimme zum Spiel (Robert Lenz, Trainer Sattledt):

„Nachdem wir das Spiel 90 Minuten kontrolliert haben, sind das natürlich zwei verlorene Punkte. Wir waren defensiv wieder sehr gut, haben aber die riesen Chance aufs 2:0 nicht genutzt. Eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen.“

Die Besten:

Pauschalllob Sattledt

Ligaportal.at wünscht Rainer Kührer alles erdenklich Gute und baldige Genesung!