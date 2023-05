Nullnummer in der Daxl-Arena: SK Schärding und Andorf machen es der Konkurrenz nach

Details Sonntag, 30. April 2023 16:33

Im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West empfing der FC Illumina Andorf am Samstagnachmittag den SK Waizenauer Schärding. Nachdem sich am Freitagabend Grieskirchen und Bad Wimsbach mit einem 0:0 Unentschieden getrennt haben, hatten Andorf und Schärding beide die Chance, an der Konkurrenz vorbeizuziehen. Vor dem Spieltag standen Grieskirchen, Bad Wimsbach, Andorf und Schärding allesamt mit 38 Zählern auf dem Konto da und man durfte gespannt sein, wie sich diese momentan so ausgeglichene Tabellenkonstellation in den nächsten Wochen entwickeln wird - der zweite Tabellenplatz bleibt jedenfalls für alle in greifbarer Reichweite.

Schärding die aktivere Mannschaft in der Anfangsphase

Die Gäste aus Schärding fanden sehr gut in die Partie und konnten die Hausherren in den ersten Minuten des Spiels weitestgehend in der eigenen Hälfte halten. Allerdings hielten die Schützlinge von Cheftrainer Josef Hamedinger stark dagegen und kämpften sich peu à peu in die Partie. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ließen die Gäste ein wenig nach und es wurde ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Im Torabschluss hatten beide Teams jedoch wenig Glück, weshalb sich die Mannschaften zur Halbzeit mit einem torlosem Unentschieden getrennt haben.

Andorf mit besserer zweiten Halbzeit aber ohne letzter Konsequenz

Der Schärdinger Cheftrainer Andreas Michl reagierte bereits zur Halbzeitpause auf das enttäuschende Unentschieden und brachte Jabuk Rusnak für Benedikt Großbötzl ins Spiel. Allerdings waren es die Andorfer, die in der Anfangsphase der zweiten Hälfte die bessere Figur abgaben. Die Elf von Josef Hamedinger wurde in der Offensive deutlich gefährlicher als noch in der ersten Hälfte, allerdings taten sich die Hausherren an diesem Tag sehr schwierig, genauso wie die Gäste aus Schärding.

Platzverweis für Andorf und mehrere Verwarnungen für die Schärdinger

Im weiteren Verlauf des Spiels geriet dann auch Schiedsrichter Kurt Waldl mehr in den Mittelpunkt, da er mit fortlaufender Spieldauer mehr Kritik von Spieler und Trainer erhielt. Diese ahndete er auch mit Karten und die Schärdinger kassierten innerhalb von 20 Minuten gegen Spielende vier Verwarnungen. In der 82. Spielminute wurde dann auch noch der Andorfer Lukas Zikeli des Feldes verwiesen und die Hausherren mussten die letzten zehn Minuten mit einem Mann weniger spielen. Am Ergebnis hat der Platzverweis letztendlich nichts mehr verändert und die Tabellensituation änderte sich nach dem zweiten 0:0 der Top 6 Mannschaften der Landesliga West ebenso wenig.

Reinhard Köstlinger, Obmann FC Andorf:

"Am Ende des Tages geht das Unentschieden für beide Mannschaften in Ordnung, da beide Mannschaften ausgeglichene Spielanteile hatten und es ein klassiches Duell auf Augenhöhe war."

