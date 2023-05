Union Schlierbach gelingt gegen Schalchen der nächste Punktgewinn

Details Sonntag, 30. April 2023 17:04

Am Samstagnachmittag empfing die Union SRW Schlierbach den SV HAI Schalchen im Rahmen der 24. Runde der Landesliga West in der Schlierbacher LUCCHINI Arena. Der abgeschlagene Tabellenletzte aus Schlierbach konnte am letzten Wochenende mit einem 2:0 Auswärtssieg in Grieskirchen ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz setzen und wieder einmal einen Sieg feiern. Mit einem weiteren Sieg gegen die Gäste aus Schalchen, hätte man gestern Nachmittag einen weiteren Schritt für eine mögliche Aufholjagd setzen können, doch die Gäste aus Schalchen sind nicht angereist, um für Schlierbach Spalier zu stehen.

Schlierbacher Defensivverbund zeigt Geschlossenheit

Der Sieg gegen Grieskirchen hat dem Tabellenschlusslicht aus Schlierbach offensichtlich wieder neuen Antrieb gegeben und die Schützlinge von Cheftrainer Falko Feichtl konnten in der ersten Halbzeit erneut eine beherzte Defensivleistung an den Tag legen. Zudem war der Fokus der Hausherren auf den Schalchner Topspieler Lukas Berer gerichtet, der als Schlüsselspieler für die Gäste gilt. Denen Schlierbachern gelang es nicht nur ihn weitgehend vom eigenen Sechzehner fernzuhalten, sondern auch die gesamte Schalchner Mannschaft. Das Spiel wurde im Lauf der ersten Hälfte zwar langsam offensiver, Tore fielen allerdings keine bis zum Halbzeitpfiff.

Mehr Hin und Her im zweiten Durchgang

Mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit kam auf beiden Seiten mehr Feuer ins Spiel und die Torchancen wurden auf beiden Seiten immer mehr. Bei den Schlierbachern verfehlte Jakob Rettenbacher am Anfang der zweiten Häfte das gegnerische Tor knapp aus spitzem Winkel. Wenig später knallte dann die Nummer 11 der Schlierbacher, in persona von Simon Weiss das runde Lender knapp über den gegnerischen Kasten drüber. Aber auch die Gäste aus Schalchen konnten sich im zweiten Durchgang mehrere Offensivchancen erarbeiten und forderten den Schlierbacher Defensivbund, der wie gegen Grieskirchen auch gestern wieder sehr gut dagegenhalten konnte. Die Schützlinge von Coach Roumen Balinski hatten zwar ein leichtes Chancenplus, allerdings wurden alle ihre aussichtsreiche Chancen vom Schlierbacher Keeper Moritz Prenninger vereitelt, welcher mit seinen 17 Jahren bereits eine sehr reife Leistung abliefern konnte. Letztendlich gelang es beiden Mannschaften nicht, das Spielgerät ins Tor zu befördern, weshalb das Spiel mit einem 0:0 Remis endete.

Falko Feichtl, Cheftrainer Union Schlierbach:

"Ich bin durchaus zufrieden mit der heutigen Mannschatsleistung, da wir unsere Performance gegen Grieskirchen bestätigen konnten und erneut eine sehr gute Defensivleistung gezeigt haben. Natürlich hätten wir uns auch über einen Heimsieg gefreut, allerdings geht das Unentschieden am Ende des Tages für beide Seiten in Ordnung."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

