SV Grieskirchen bezwingt Kammer in letztem Spiel

Details Samstag, 10. Juni 2023 19:40

In der letzten Runde der Landesliga West empfängt der SV Pöttinger Grieskirchen den SK UEBEX LED Kammer. Die Gastgeber haben theoretisch noch Chancen auf den Vizemeistertitel. Vor der Partie liegt man mit 49 Punkten auf dem vierten Platz, die Gäste rangieren auf Rang 8. Grieskirchen spielt eine eher durchwachsene Rückrunde. Von den letzten sechs Partien konnte man drei gewinnen und zwei mal Unentschieden spielen. Zwar konnte man sich am Ende mit 3:2 durchsetzen, der Vizemeistertitel geht sich allerdings nicht mehr aus.

Spiel beginnt ausgeglichen

Zu Beginn der Partie sind beide Teams etwa auf Augenhöhen, allerdings weist Grieskirchen mehr Spielanteile und Ballbesitz auf. Erst nah etwa 25 Minute dominieren die Gastgeber zunehmend die Partie und das wirkt sich auch gleich auf den Spielstand aus. In der 26. Spielminute wird Matthias Leibetseder von einem Mitspieler schön freigespielt und schiebt alleine vor dem Torhüter den Ball sehr überlegt ins Tor zur Führung. Bis zur Halbzeit kann sich Grieskirchen noch einige hochkarätige Chancen erspielen, aber keine davon nutzen und so geht es mit einem Pausenstand von 1:0 in die Kabinen.

Es geht Schlag auf Schlag

In der zweiten Halbzeit überschlagen sich dann ein wenig die Ereignisse. In Minute 47. kann Kammer den Ausgleich erzielen. Nach einem Ballverlust der Grieskirchner starten die Gäste einen Gegenangriff, den Oliver Habring zu Ende bringt, indem er den Ball aus etwa zwanzig Metern im Tor unterbringt. Zehn Minuten später kann Grieskirchen schon wieder in Führung gehen. Nach einer schönen Spielverlagerung kann Leibetseder ein weiteres Mal freigespielt werden und aus halbrechter Position zur 2:1-Führung für seine Mannschaft treffen. Grieskirchen macht sich aber heute oft selbst das Leben schwer. In der 62. Minute erzielt Kammer wieder nach einem Ballverlust der Gastgeber den Ausgleich. Diesmal heißt der Torschütze Rafael Kurtulmus. Die Furthner-Elf lässt sich davon allerdings nicht beirren und erzielt nur eine Minute später den erneuten Führungstreffer. Klaus Kapl legt für seinen Mitspieler Leibetseder quer und dieser krönt seine starke Leistung mit einem Dreierpack. Bis zum Schluss kommt Grieskirchen noch zu weitern zahlreichen Möglichkeiten, aber es bleibt beim Endstand von 3:2. Den verpassten Meistertitel will man in Grieskirchen nicht allzu lange nachtrauern.

Stimme zum Spiel

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

"Wir wollten uns mit einem Sieg verabschieden, aus dem Vizemeistertitel ist leider nichts geworden. Das war heute ein versöhnlicher Abschluss einer schwierigen Rückrunde. Das Ziel für nächstes Jahr lautet vorne mitzuspielen und junge Spieler weiterzuentwickeln, der Aufstieg ist einfach nicht planbar."

Die Besten: Matthias Leibetseder und Klaus Kapl

