Nullnummer zwischen SV Gmunden und Sattledt

Details Samstag, 10. Juni 2023 18:24

In der letzten Runde der Landesliga West traf der SV Gmundner Milch auf den ATSV Bamminger Sattledt. Die Gmundner haben eine solide Rückrunde gespielt und liegen vor der Partie auf Rang sechs, Sattledt liegt auf dem neunten Platz. In letzter Zeit läuft es nicht mehr ganz so rund für Gmunden. Von den letzten fünf Spielen konnte man nur zwei gewinnen, dafür ging aber auch nur ein Spiel verloren. Zum Saisonabschluss hätte man sich wahrscheinlich nochmal einen Sieg vor heimischem Publikum gewünscht, daraus ist allerdings nichts geworden. Nach einem unterhaltsamen Fußballspiel trennten sich die Teams mit 0:0.

Sattledt mit erster Topchance, dann macht Gmunden das Spiel

Bereits in der sechsten Spielminute hat Sattledt eine hundertprozentige Chance auf den Führungstreffer. Elias Zaki lässt seinen Gegenspieler aussteigen und könnte unbedrängt abschließen, aber er trifft den Ball nicht ordentlich und der gegnerische Torhüter hat keine Mühe den Ball aufzufangen. In der 21. Minute kommt Sattledt zu einer weiteren guten Chance. Nach einem Stanglpass von der rechten Seite verfehlt Marek Szotkowski ganz knapp das Tor. Nach dieser Aktion übernehmen die Gastgeber zunehmend die Kontrolle. In der 27. Minute versucht es Sertan cam aus der Distanz, der Torhüter kann zum Eckball klären. In Minute 33. rettet Sattledts Torhüter Patrick Füreder sein Team mit einer Glanzparade. In Minute 41. kommt Gmundens Fabian Riegler völlig unbedrängt zum Kopfball und setzt den Ball deutlich über das Tor. In der ersten Hälfte hätten beide Teams ihre Möglichkeiten gehabt ein Tor zu erzielen.

Spiel flacht etwas ab

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff startet Sattledt einen wunderschönen Spielzug über mehrere Stationen, den finalen Kopfball setzt Kemal Elgit allerdings neben das Tor. In der 56. Minute hat Gmunden gleich zweimal die Möglichkeit in Führung zu gehen. Zuerst trifft Ermin Durgutovic den Ball nicht richtig und dann haut Dragan Calic den Ball fünf Meter über das Tor. Nach dieser Aktion flacht das Spiel zunehmend ab und es kommt zu keinen nennenswerten Möglichkeiten mehr. Es sollte bist zur 72. Minute dauern bis Gmunden wieder für Torgefahr sorgt. Sattledts Füreder kann einen gefährlichen Stanglpass per Hechtsprung aber noch rechtzeitig entschärfen. Die letzte Chance der Partie gehört den Gastgebern kurz vor Schlusspfiff. Der Freistoß aus ca. 18m geht nur knapp am Tor vorbei.

Stimme zum Spiel:

Robert Lenz, Trainer ATSV Sattledt:

"Wir sind mit dem Ergebnis grundsätzlich sehr zufrieden. Gmunden hat eine sehr starke Rückrunde gespielt, dort auswärts zu punkten ist schon erfreulich. Es war heute ein gutes Landesligaspiel. Wir hätten mindestens zwei Tore machen müssen, aber wir können gut mit dem Untentschieden leben und ich glabue Gmunden auch."

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei