SK Schärding gewinnt Derby gegen Andorf im Landescup mit 3:1

Details Freitag, 21. Juli 2023 11:06

Am Donnerstagabend kam es in der Baunti Arena in Schärding zum Pflichtspielauftakt für den SK Schärding/ATSV und dem FC Andorf. Diesmal geht es – nicht wie sonst in der Landesliga – in der ersten Runde des Admiral OÖ Landescups um den Einzug in die nächste Runde ordentlich zur Sache. Für Spannung ist in diesem Derby also reichlich gesorgt, Favoriten gibt es wahrlich keinen – beide Mannschaften konnten die vergangene Saison auf den Plätzen zwei und drei abschließen. Dadurch sind die beiden Teams in der neuen Saison der Landesliga West auch ein heißer Kandidat für die Meisterschaft. Am Ende konnte sich der SK Schärding mit 3:1 durchsetzen und steht nun in der zweiten Runde des Admiral OÖ Landescups.

Ausgeglichene Partie und zwei Elfmeter in Halbzeit eins

Nach Anpfiff von Schiedsrichter Thomas Haslbauer war das Spielgeschehen vorerst relativ ausgeglichen. Die erste nennenswerte Chance hatten die Gäste nach etwas mehr als zehn Minuten, als es nach einem Fehlpass der Schärdinger schnell ging. Marcel Ratzenberger bekam die Kugel in die Spitze, wollte Schärding-Keeper Andreas Michl umkurven, ging dabei aber zu Fall. Schiedsrichter Haslbauer hatte hier aber kein Vergehen gesehen. Bis zur nächsten guten Möglichkeit nach etwa einer halben Stunde verzeichneten beide Mannschaften Halbchancen. In Minute 31 versuchte es Mario Colic mit einem Freistoß von der linken Seite direkt, der Ball ging nur knapp über die Querlatte. Die Andorfer kamen wieder in die Gefahrenzone, diesmal über Benedikt Großbötzl. Nicola Vitale beging dabei ein Foulspiel und der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Lukas Zikeli ließ sich diese Möglichkeit nicht nehmen und traf zehn Minuten vor Pausenpfiff zur 1:0-Führung für die Gäste. Die Heimmannschaft kam in der 43. Minute aber zum prompten Ausgleich: Nach Trikotziehen gab es dieses Mal auf der anderen Seite Strafstoß und Emrah Becirevic, der Ampflwang-Neuzugang, verwandelte diesen ebenfalls ohne Probleme. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wäre fast das 2:1 für die Schärdinger gefallen, beim erfolgreichen Becirevic-Abschluss war der Stürmer jedoch im Abseits.

Schärding dreht die Partie – Andorf kommt nicht mehr gefährlich vors Tor

Nach Wiederbeginn war das Spiel weiterhin sehr zweikampfbetont, so spielten sich die ersten Minuten im zweiten Durchgang auch größtenteils zwischen den Strafräumen ab. Eine Safar-Hereingabe und der anschließende Kopfball von Marcel Lenzbauer ins lange Eck brachte den Hausherren dann aber die 2:1-Führung herbei. Nach gut einer Stunde kamen die Andorfer mit einer Kopfballmöglichkeit zur Ausgleichschance, diese blieb aber ungenutzt. Kurz darauf war der Ball dann erneut im Netz. Auch diesmal trafen die Schärdinger: Becirevic mit dem perfekten Steckpass auf Laurenz Leodolter, welcher aus spitzem Winkel zum 3:1 traf. In weiterer Folge kamen die Hausherren durch Leodolter noch zu einer weiteren guten Möglichkeit – es blieb nach 90 Minuten aber beim 3:1-Sieg für Schärding.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

In der ersten Halbzeit konnten wir mit den Schärdingern einigermaßen mithalten, da war das Spielgeschehen noch auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang waren sie sehr zweikampfstark, das war der ausschlaggebende Punkt, warum wir schlussendlich auch verloren haben.

Zum Ticker SK Schärding vs. FC Andorf

