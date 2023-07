Überraschung blieb aus: FC Munderfing muss sich gegen OÖ-Ligisten SU St. Martin/M. im Landescup geschlagen geben!

Details Freitag, 21. Juli 2023 20:12

Eine durchaus vielversprechende sowie spannende Partie stand im Zuge der 1. Runde des Admiral OÖ Landescups am Freitagabend am Programm, als der bärenstarke Meister der Bezirksliga West FC Permatinger Munderfing den LT1 OÖ-Ligisten SU Strasser Steine St. Martin/M. empfing. Trotz des Klassenunterschiedes rechneten sich die Hausherren gegen den qualitativ zweifelsohne besser besetzten Kader durchwegs ihre Chancen aus – letztlich gab sich der Favorit allerdings keine Blöße und zog abgebrüht mit 0:2 in die zweite Runde ein.

Favorit aus St. Martin/M. mit knapper Pausenführung

Es gibt durchwegs leichtere und angenehmere Aufgaben, als gegen einen nur minimal niedriger klassierten Gegner einen Pflichtsieg einzufahren – umso schwerer wird es, wenn auch der Untergrund der spielerischen Linie und technischen Finesse in die Quere kommt. So fanden die Gäste auf einem schmalen und harten Rasen nur behäbig in diese Cup-Begegnung, wenngleich man dennoch umgehend erkennen ließ, wer mit höchster Wahrscheinlichkeit an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde. Dementsprechend früh setzten die Mühlviertler das erste große Ausrufezeichen, als man in der 18. Minute durch Marco Magauer in Führung ging – nach schöner Kombination drückte der Mittelfeldmann im Nachsetzen den Ball über die Linie. Der OÖ-Ligist befand sich damit bereits früh auf der Siegerstraße, verabsäumte es allerdings, im Anschluss kurzerhand für deutliche Verhältnisse zu sorgen. Die Hausherren hingegen hielten durchwegs gefällig dagegen und schafften es immer wieder für Entlastungsangriffe zu sorgen. Für den Ausgleichstreffer fehlte letztlich dann aber doch noch einiges.

Munderfing bleibt offensiv zu blass

Spätestens drei Minuten nach dem Seitenwechsel ließ die Luksch-Truppe die Hoffnungen der Heimischen auf ein kleines Wunder bis auf ein Minimum schmelzen, als Florian Falkner nach einem Pfosten-Abpraller problemlos aus kurzer Distanz per Kopf auf 2:0 gestellt hatte. Der Favorit hatte nun die Partie gut im Griff, leistete sich jedoch im letzten Drittel schlichtweg zu viele Ungenauigkeiten, um den Deckel endgültig draufzumachen. So ließ man dem Underdog aus Munderfing stets eine winzige Restchance, doch noch für eine Überraschung zu sorgen. In einer absolut fulminanten Schlussphase hatte man dahingehend gleich mehrfach die große Möglichkeit, per Anschlusstreffer nochmals so richtig Spannung in diese Begegnung zubringen. Weil man diese jedoch ungenutzt verstreichen ließ, erledigte der OÖ-Ligist aus dem Mühlviertel die Pflicht mehr oder minder souverän und trifft nun in der 2. Runde des Landescups auf den Ligakonkurrenten aus Ostermiething.

Stimme zum Spiel

Christoph Rudelstorfer (Sportlicher Leiter SU Strasser Steine St. Martin/M.):

„Es war das erwartet schwierige Spiel. Man hat schon von Anfang an gesehen, wer die bessere Mannschaft war. Trotzdem haben wir uns das Leben in vielen Momenten unnötig schwer gemacht. Letztlich haben wir die Pflicht erfüllt, ohne aber wirklich zu glänzen.“

Die Besten: Pauschallob an die gesamte Mannschaft

