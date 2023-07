SC Schwanenstadt 08 gewinnt Landescup-Duell gegen Bad Wimsbach dank eines Elfmeters knapp

Details Samstag, 22. Juli 2023 13:57

Für den SK Schachner Bad Wimsbach und dem SC Schwanenstadt 08 stand am Freitagabend der Pflichtspielauftakt zur neuen Saison am Programm. Im Admiral OÖ Landescup ging es um den Einzug in die 2. Runde. Dabei treffen zwei Mannschaften aus der Landesliga West aufeinander: Während der SK Bad Wimsbach die vergangene Spielzeit am 6. Tabellenplatz der Landesliga West beendete, wurde der SC Schwanenstadt in der abgelaufenen Saison Meister der Bezirksliga Süd und konnte damit den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga feiern. Für Spannung ist also reichlich gesorgt. Schlussendlich konnten sich die Gäste, der SC Schwanenstadt durchsetzen und gewann das Spiel nach einem Elfmetertreffer von Jakob Bichl knapp mit 1:0.

Erster Durchgang ohne wirkliche Höhepunkte

Rund 150 Besucher sind am Freitagabend ins HF-Stadion nach Bad Wimsbach gepilgert, um sich dieses Spiel anzusehen. Dort wurden die Zuseher vorerst noch Zeugen eines relativ ereignislosen Spiels. In der ersten Halbzeit lief das Leder größtenteils zwischen den beiden Sechzehnern, zu nennenswerten Torchancen ist es deshalb auch nicht gekommen. Lediglich ein paar Halbchancen konnten die Mannschaften verzeichnen. Nach 45 Minuten war der Spielstand also noch ein torloses 0:0-Unentschieden.

Elfmeter bringt Schwanenstadt auf die Siegesstraße

Auch in der zweiten Halbzeit war das Spiel noch ein Match ohne die wirklich großen Möglichkeiten auf einen Treffer. Die Partie war sehr kampfbetont, Schwanenstadt ließ nicht viel zu, aber auch Wimsbach verteidigte souverän. In der 70. Minute kamen die Gäste über die linke Seite durch Sertan Cam dann jedoch in den Strafraum ein, der Schwanenstädter wurde hierbei aber gefoult und es gab Strafstoß für die Gäste. Jakob Bichl verwandelte infolgedessen zur 1:0-Führung. Die Wimsbacher hatten nach dem Rückstand noch eine gute Chance auf den Ausgleichstreffer, nach 90 Minuten beendete Schiedsrichter Manuel Schüttengruber die Partie aber und der SC Schwanenstadt 08 darf über den Einzug in die 2. Landescup-Runde jubeln.

Stimme zum Spiel:

Hans-Peter Gasser, Obmann SC Schwanenstadt 08:

„Das Spiel war sehr kampfbetont und ausgeglichen, wir haben die Wimsbacher nicht ins Spiel kommen lassen, weil wir sehr gut gestanden sind und Druck gemacht haben. Es war spielerisch kein hohes Niveau, aber eine unterhaltsame Partie. Vom Kampf und der Spannung her war es eine gute Partie. Wimsbach hatte ziemlich am Schluss noch eine Ausgleichschance, sonst war die Partie aber relativ chancenarm.

