Schwere Verletzung überschattet Punkteteilung in Esternberg

Details Samstag, 26. August 2023 21:09

Im ersten Saisonspiel gab es für die Union Unis Gschwandt einen Sieg und letzte Woche trotzten sie Aufstiegskandidat Andorf ein Unentschieden ab. Am Samstag ging es für sie auswärts gegen die Union Leithner Bau Esternberg. Die Gastgeber mussten sich letzte Woche mit 1:0 in Munderfing geschlagen geben. Das Aufeinandertreffen in der vierten Runde der Landesliga West endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Frühe Führung für Gschwandt

Nach der gemeisterten Relegation leistet Trainer Lukas Huemer in Gschwandt gute Arbeit. Auch dank einiger Transfers zeigt die Mannschaft bislang ein anderes Gesicht als in der abgelaufenen Saison. Vor gut 200 Fans erwischen die Gäste auch den besseren Start. Nach nur zwei Minuten kommt ein Ball über die linke Seite in die Sturmspitze. Nedim Rizvanovic ist einen Tick früher als der herauseilende Goali am Ball und erzielt das 0:1. Nach dem Führungstreffer ist Gschwandt die bessere Mannschaft und hat durch Tarik Ramakic zwei aussichtsreiche Chancen. In der 38. Minute gibt es dann Elfmeteralarm im Gschwandtner Strafraum. Sebastian Zauner kommt zu Fall, der Schiedsrichter gibt aber keinen Elfmeter und so geht es mit einer knappen Gästeführung in die Pause.

Esternberg gleicht durch Elfmeter aus

Kurz nach der Halbzeitpause bleiben Simon Grömmer und Miroslav Antonov nach einem Kopfballduell auf der Mittellinie liegen. Beide können nicht mehr weitermachen, der Gschwandtner Stürmer muss mit einer Platzwunde von der Rettung abtransportiert werden. Nach diesem Schockmoment ist Esternberg am Drücker und verzeichnet einige gute Aktionen. Die beste Chance bis zu diesem Zeitpunkt hat Esternberg Neuzugang Witzeneder. Bei seinem Schuss glänzt Gschwandt Schlussmann Damir Gavric. In der 74. Minute kann Esternberg die gute Phase dann nutzen. Nach einer starken Einzelaktion von Sebastian Witzeneder kommt dieser im Strafraum zu Fall und der Unparteiische entscheidet auf Elfmeter. Esternberg Urgestein Mario Fuchs bleibt eiskalt und erzielt den 1:1 Endstand. In der Schlussphase haben beide Mannschaften zudem mit immer schlechteren Lichtverhältnissen zu kämpfen und vor dem herannahenden Gewitter beendet der Schiedsrichter die Partie pünktlich in der 90. Minute. Die noch ungeschlagenen Gschwandtner empfangen nächsten Samstag Schalchen und Esternberg spielt am gleichen Tag in Peuerbach.

Stimme zum Spiel:

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Gschwandt:

„Am Ende denk ich, ist es ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir beide zufrieden sind. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Esternberg war in der zweiten Halbzeit stärker. In unserer ersten Landesliga Saison haben wir beide Partien verloren, so sind wir unterm Strich zufrieden mit einem Punkt in Esternberg.“

