FC Munderfing krönt sich mit 4:1-Auswärtserfolg zum Derbysieger

Details Samstag, 26. August 2023 12:56

Letzte Woche feierte der FC Munderfing den ersten Saisonsieg nach dem Aufstieg in die Landesliga West. Am Freitag wartete im Derby der SV HAI Schalchen. Nach Platz 13 in der Vorsaison stehen bei den Gastgebern aus Schalchen aktuell drei Punkte auf dem Konto. Am Ende durfte sich der Aufsteiger aus Munderfing über einen 1:4 Derbysieg freuen.

Schalchen mit Blitzstart

Bei traumhaftem Wetter gab es die ideale Kulisse, die sich dieses Derby verdient hat. Über 1.000 Zuseher erleben einen Auftakt nach Maß für das Heimteam in der HAI ARENA in Schalchen. Bereits in der 2. Spielminute bringt Neuzugang Martin Repa Schalchen in Führung. Munderfing lässt sich von diesem Treffer nicht aus dem Konzept bringen und erzielt wenige Minuten später durch Raphael Stockinger den Ausgleich. Über weite Teile der ersten Hälfte ist Schalchen die tonangebende Mannschaft. Weil sie aber aussichtsreiche Chancen nicht verwerten können, geht es mit einem 1:1 in die Pause – zu diesem Zeitpunkt noch etwas glücklich für Munderfing.

Gäste drehen Partie mit Doppelschlag

Die Halbzeitansprache von Munderfing Coach Philipp Penninger hat gefruchtet und die Gäste kommen besser aus der Kabine, bereits in der 46. Minute lassen sie eine hundertprozentige Torchance liegen. Michael Bauböck scheitert im 1:1 und schiebt den Ball aus wenigen Metern am Tor vorbei. Munderfing ist in der zweiten Halbzeit nun die bessere Mannschaft und in der 66. Minute kann die Überlegenheit zur Führung umgemünzt werden. Wilhelm Bauböck köpft nach einem Eckball zum 1:2 ein. Nur drei Minuten später ist ein Hauch von Arjen Robben in der Arena zu spüren. Michael Bauböck zieht von rechts nach innen und schießt den Ball aus gut 17 Metern ins lange Kreuzeck. In der Folge setzt Schalchen keine gefährlichen Nadelstiche und Munderfing verwaltet die Führung souverän. Für den Schlusspunkt sorgt ein Foulelfmeter, den sich die Nummer 16 von Munderfing nicht nehmen lässt. Nach einer starken Vorbereitung verwandelt Devid Stanisavljevic eiskalt zum 1:4 Endstand. Nächste Woche geht’s für beide Teams ins Traunviertel. Munderfing spielt am Freitag gegen Gmunden und Schalchen tags darauf in Gschwandt.

Stimme zum Spiel:

Matthias Spitzer, neuer Sportlicher Leiter Munderfing:

„In der ersten Halbzeit hat Schalchen 1-2 Aktionen gehabt, wo sie die Führung erzielen können. Nach der Pause waren wir aber die bessere Mannschaft und am Ende hätte der Sieg auch höher ausfallen können. Es ist einfach richtig schön, wenn du aufsteigt und dann schlägst du deinen Nachbarn, der seit Jahren in der Landesliga spielt und mit einem ganz anderen Budget arbeitet.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.