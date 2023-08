Union Peuerbach schlägt Andorf deutlich und klettert auf Platz zwei

Details Sonntag, 27. August 2023 16:13

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing die SPG FC Illumina Andorf/Sigharting die Union Peuerbach im Rahmen der 4. Rund der Landesliga West in der DAXL-Arena in Andorf vor 500 Zusehern. Die Gastgeber aus Andorf mussten sich am letzten Wochenende noch mit einem 2:2 Remis in Gschwandt zufrieden geben, während dei Gäste aus Peuerbach ihre gute Form im Heimspiel gegen Schärding bestätigen konnten, wo man mit 2:0 gewinnen konnte. Dennoch würde es keine leichte Aufgabe für die Peuerbacher werden, da die Andorfer als heimstarke Mannschaft bekannt sind.

Fejzic bringt Peuerbach früh in Führung

In der Beginnphase des Spiels waren zwar die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, allerdings konnten die Andorfer ihre Vorteile in puncto Ballbesitz zunächst nicht in Tore ummünzen. Die Gäste aus Peuerbach waren hingegen effektiver im Abschluss, wodurch man in der 16. Spielminute mit der ersten Chance durch Eldin Fejzic in Führung ging. Die Gastgeber blieben weiterhin auf dem Drücker, allerdings war das Glück nicht immer auf ihrer Seite. In der 32. Minute bugsierte der Andorfer Mario Colic den Ball ins eigene Tor und baute die Führung der Gäste aus Peuerbach unverhofft aus auf 2:0. Doch wenige Minuten später konnten die Gastgeber den Ball auch im gegnerischen Tor unterbringen. Lukas Zikeli übernahm bei einem Strafstoß in der 40. Minute die Verantwortung und erzielte den 1:2 Anschlusstreffer aus Sicht der Hausherren.

Mesec nimmt den Andorfern den Wind aus den Segeln

Auch in der zweiten Halbzeit verzeichneten die Gastgeber Vorteile im Ballbesitz und man agierte auch zunehmend offensiver, um das Spiel zu drehen. Doch die Gäste blieben eiskalt und nahmen denen Andorfern in der 63. Minute erneut den Wind aus den Segeln. Vedran Mesec vollendete einen Konter der Peuerbacher und konnte die Führung somit auf 3:1 ausbauen. Mit dem 3:1 konnten die Gäste die Drangphase der Andorfer gut abwenden und das Spiel flachte danach zunehmend ab. In der 80. Minute musste die Partie dann für eine halbe Stunde wegen einer Gewitterfront unterbrochen werden. Kurz nach dem Wiederanpfiff konnten die Gäste dann die Gunst der Stunde nochmals nutzen und Jan Schrank erzielte den letzten Treffer des Tages zum 4:1 für Peuerbach womit man auf den zweiten Tabellenplatz klettern konnte.

Ernst Würzl, Co-Trainer Union Peuerbach:

"Andorf war heute ein sehr schwieriger Gegner und sie haben uns spielerisch sehr gefordert. Allerdings waren wir das effizientere Team vor dem Tor und haben uns den Sieg somit auch verdient."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

