Starke erste Hälfte reicht! SC Schwanenstadt mit wichtigem Sieg gegen Esternberg

Details Sonntag, 10. September 2023 11:20

Nach dem deutlichen Sieg in der ersten Runde konnte der Aufsteiger SC Schwanenstadt 08 bisher keine weiteren Punkte sammeln und auch letzte Woche setzte es eine knappe 0:1 Niederlage gegen Andorf. In der 6. Runde der Landesliga West geht es auswärts gegen die Union Leithner Bau Esternberg ran. Die Gastgeber verloren letzte Runde mit 3:0 gegen Peuerbach. Mit einem 2:3 Sieg zieht Schwanenstadt an den Gastgebern vorbei.

Klare Angelegenheit in der ersten Halbzeit

Schwanenstadt hat sich vor dem Spiel einen klaren Matchplan überlegt und dieser funktioniert von Beginn an sehr gut. Die Gäste kommen besser ins Spiel und verzeichnen früh Möglichkeiten. In der 13. Minute landet ein Ball hinter die Kette bei Sertan Cam, der im eins-gegen-eins die Ruhe bewahrt und zur Führung einschiebt. Schwanenstadt bleibt am Drücker und erzielt kurz darauf das zweite Tor des Tages. Nach einer Unsicherheit in der Abwehr überlupft Moritz Adlgasser den herauseilenden Torhüter und erzielt das 0:2. In der 36. Minute kommt es noch dicker für Esternberg. Nach einem Ballgewinn auf der Mittellinie spielt Gmunden nach vorne und Sertan Cam schnürt seinen Doppelpack. Das Heimteam kommt in der ersten Hälfte zwar auch zu Chancen, aufgrund einer guten Leistung geht Schwanenstadt aber verdient mit einer klaren Führung in die Pause.

Esternberger Aufholjagd wird nicht belohnt

Nach dem Seitenwechsel fehlt im Spiel der Gäste die Konsequenz aus der ersten Hälfte und Esternberg kommt zunehmend besser in die Partie. In der 58. Minute erzielt Sebastian Witzeneder den Anschlusstreffer aus der Kategorie Slapstick. Esternberg schlägt einen weiten Ball nach vorne. Weil ein Schwanenstädter Abwehrspieler (vermutlich von der Sonne geblendet) am Ball vorbeischlägt, hat der Angreifer leichtes Spiel. Esternberg drückt und kommt zu mehreren guten Chancen. In der 78. Minute gewinnt die Fröschl-Elf den Ball im Mittelfeld. Nach einem Ball auf den Flügel kommt der Stanglpass in die Mitte und Moritz Kittl verkürzt auf 2:3. Die Schlussphase wird zur Zitterpartie für Schwanenstadt. Philipp Bauer fischt kurz vor Ende einen Schuss von Witzeneder aus dem Kreuzeck und hält den Sieg für sein Team fest. In der Nachspielzeit kassiert der eingewechselte Schwanenstädter Jakob Bichl nach einem harten Einsteigen noch die Rote Karte.

Stimme zum Spiel:

Roman Untersberger, Trainer SC Schwanenstadt:

„In dieser Phase war es sehr wichtig voll zu punkten. Wir haben noch viel Luft nach oben, aber heute zählen die drei Punkte. Nach der ersten Halbzeit haben wir uns den Sieg für mich verdient. In der zweiten Hälfte haben wir es unnötig spannend gemacht.“

Der beste: Niklas Adlgasser (RV), Schwanenstadt

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.