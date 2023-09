Union Gschwandt sammelt mit 3:0-Sieg in Munderfing Selbstvertrauen vorm Derby!

Details Sonntag, 10. September 2023 11:43

Auch nach vier Spielen ist der Relegationssieger Union Unis Gschwandt noch ungeschlagen. Letzte Woche gab es ein 2:2 gegen Schalchen, in der 6. Runde der Landesliga West trifft die Mannschaft von Trainer Lukas Huemer auswärts auf den FC Munderfing. Die Heimmannschaft musste sich letzte Runde mit 4:0 dem bislang makellosen SV Gmunden geschlagen geben. Mit einem deutlichen 0:3 untermauert Gschwandt ihren starken Saisonstart.

Antonov-Doppelpack in Halbzeit eins

Am Samstagnachmittag wollten die noch ungeschlagenen Gschwandtner ihre Serie ausbauen. Die Gäste sind es auch, die besser ins Spiel kommen. Nach ein-zwei Halbchancen bringt Daniel Hufnagl einen weiten Ball über die Abwehr auf Miroslav Antonov, der im eins-gegen-eins souverän zur Führung einschiebt. Munderfing kommt zur besten Chance in der ersten Halbzeit durch einen Stanglpass, dieser bleibt aber ohne Abnehmer. Die Gäste drücken in der Folge auf das nächste Tor, bei zwei Chancen kratzen die Munderfinger Abwehrspieler den Ball noch von der Linie. In der 43. Minute setzt sich Antonov bei einem Gschwandt-Eckball durch und erzielt mit seinem Doppelpack den Pausenstand.

Gschwandt bringt souveränen Sieg über die Zeit

Nach dem Seitenwechsel haben die Gäste früh die Chance auf die Vorentscheidung. Zwei Mal laufen sie auf Filip Dramac im Munderfinger Tor, der sich auszeichnen kann und seine Mannschaft im Spiel hält. In der 58. Minute wird Nedim Rizvanovic in die Tiefe geschickt und diesmal kann er den Torhüter überwinden. Im Anschluss an das 0:3 geht die Struktur im Gschwandter Spiel durch viele Wechsel etwas verloren und das Heimteam verzeichnet mehr Spielanteile. Munderfing wird mehrmals durch Eckbälle gefährlich. Einmal rettet Florian Mairhofer im letzten Moment vorm einschussbereiten Munderfing Angreifer. Auch Gschwandt Goali Damir Gavric muss sich auszeichnen und behält im eins-gegen-eins die Oberhand. So gewinnen die Gäste mit 0:3 und blicken mit Vorfreude auf das Derby gegen Gmunden. Munderfing spielt nächsten Samstag gegen Peuerbach.

Stimme zum Spiel:

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

„Unterm Strich war es ein hoch verdienter Sieg. Wenn du zu null gewinnst und immer noch ungeschlagen bist, dann passt das sehr gut vorm Derby. Wir haben im Cup gezeigt, dass wir Gmunden schlagen können. Wir wissen, dass wir der Underdog sind, aber ein Derby hat seine eigenen Gesetze – da ist auf jeden Fall etwas drinnen für uns.“

