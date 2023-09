Riesen Überraschung! Tabellenletzter knöpft Tabellenführer Gmunden Punkt ab

Details Sonntag, 10. September 2023 10:50

Klarer könnten die Vorzeichen nicht sein in der Landesliga West. David gegen Goliath, der Letzte gegen den Ersten oder einfach SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b gegen den SV Gmundner Milch. Nach der deutlichen 4:0 Pleite gegen Grieskirchen ist das Heimteam weiterhin punktlos. Gmunden feierte mit dem gleichen Ergebnis gegen Munderfing den fünften Sieg im fünften Spiel und grüßt von der Tabellenspitze. Wider aller Erwartungen endet die Partie mit einem 2:2 Unentschieden.

Gmunden führt zur Halbzeit

Die Partie beginnt, wie man es zuvor erwarten konnte. Das Heimteam verliert nach dem Anstoß schnell den Ball und es gibt Eckball. Nach gut einer Minute steht Leon Cubrelji richtig und köpft zur Führung für Gmunden ein. Kurz darauf kommt der Tabellenführer zu einer weiteren aussichtsreichen Chance, verpasst es aber auf 0:2 zu erhöhen. So kommt die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b über den jungen Tobias Hochreiter zum Ausgleich. Im eins-gegen-eins behält er gegen Antonio Tokic die Ruhe und erzielt mit der ersten wirklichen Torchance den Ausgleichtreffer. In der Folge kommt das Heimteam besser in die Partie, Gmunden hat aber durch Hodzic und Spitzer Möglichkeiten auf die erneute Führung. In der 43. Minute nutzt der Tabellenführer einen Fehler der Heimmannschaft und nach einer guten Aktion landet der Ball von Gunst über Raab bei Sebastian Leitner, der die 1:2 Pausenführung fixiert.

Heimteam schockt Gmunden mit spätem Ausgleich

In der zweiten Halbzeit kommt das Tabellenschlusslicht besser in die Partie und Gmunden gibt die Kontrolle zunehmend aus der Hand. Die eingewechselten Zaki und Litzlbauer kommen zu Chancen für das Heimteam und mit der Zeit drängt die Iglseder-Elf immer mehr auf den Ausgleich. Gmunden kommt in der 72. Minute zu ihrer besten Möglichkeit, bei einem Stanglpass von Raab fehlt aber der Abnehmer in der Mitte. So ist es ein Strafstoß, der den Ausgleich bringt. Kurz vor Schluss entscheidet Schiedsrichter Heiduck auf Foul von Gmunden Torhüter Tokic im Strafraum und Dario Kajic verwandelt den fälligen Elfmeter. Mit einer beherzten Leistung in der zweiten Halbzeit erkämpft sich der Außenseiter einen Punkt beim Favoriten.

Stimme zum Spiel:

Josef Iglseder, Trainer SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b:

„Über 90 Minuten war es für mich ein verdientes Unentschieden. Die Mannschaft hat super gekämpft, das war eine gute Reaktion auf die bisherigen Ergebnisse. Wir wissen, dass wir schlechter dastehen, als wir spielen. Die Mannschaft ist intakt und dieser Punkt tut allen gut.“

