Hinrundenanalyse, prominente Abgänge, Transferpläne – Oedt-Trainer Kurt Russ im Interview

Details Samstag, 30. Dezember 2023 17:36

Die ASKÖ Oedt, amtierender Meister der LT1 OÖ-Liga, absolvierte eine grundsätzlich starke Hinserie – mit den meisten Siegen aller Teams, der besten Offensive sowie Defensive und Zwischenrang eins. Trotzdem bleibt ein Makel: Der Herbstmeister kassierte gleich vier empfindliche Pleiten. Ligaportal.at sprach zum Jahresausklang mit Trainer Kurt Russ.

Ligaportal: Was hat die Analyse des Herbstes ergeben? Was machte die Mannschaft gut und wo sehen Sie noch Verbesserungspotential?

Russ: „Wir sind in einer Situation, in der du fast alle Spiele gewinnen solltest. Das wollen wir natürlich auch. Trotzdem gab es diese vier Niederlagen, die wehgetan haben. Gegen Bad Schallerbach haben wir verdient verloren. Die anderen drei Partien hätten wir auch gewinnen können. Da waren wir durchaus die bessere Mannschaft. Die Niederlage gegen Dietach war die schlimmste. Da hatten wir zehn Top-Chancen und kassierten dann ein spätes Gegentor durch einen Eigenfehler. Daraus müssen wir lernen. Wir brauchen zu viele Chancen. Daran arbeiten wir. In der Defensive waren wir sehr stabil. Wir wollen aber noch weniger zulassen und gleichzeitig noch mehr Offensivkraft entwickeln.“

Ligaportal: Mit Markus Wallner, der zum Ligakonkurrenten aus Friedburg wechselt, und Chinonso Eziekwe stehen schon zwei Abgänge fest. Warum kam es zur Trennung?

Russ: „Markus Wallner hat zu wenig gespielt. Er wollte mehr Einsatzzeiten und hat daher diesen Schritt gesetzt. Das ist schade, weil er ein sehr guter Fußballer ist. Wir haben einen großen Konkurrenzkampf auf seiner Position. Weil auch andere ihre Leistung brachten, hat er nicht immer fix gespielt. Wir haben dann gemeinsam den Entschluss gefasst, dass ein Wechsel gescheiter ist. Der Abgang von Chinonso Eziekwe hatte nichts mit der Leistung, sondern mit dem Management zu tun. Er war bei uns auf einem guten Weg und hat wichtige Tore gemacht.“

Ligaportal: Wie sehen eure weiteren Transferpläne aus?

Russ: „Weitere Neuzugänge sind noch nicht fixiert. Wir arbeiten daran und beobachten den Markt. Es muss ein Spieler sein, der zu uns passt. Nach dem Abgang von Chinonso Eziekwe brauchen wir einen Stürmer. Außerdem haben wir auch die linke Seite im Blick.“

Ligaportal: Wie sieht euer Winterfahrplan aus?

Russ: „Nach dem Ende der Hinrunde haben wir eine zweiwöchige Pause eingelegt. Dann haben wir bis 20. Dezember drei Mal pro Woche trainiert. Aktuell pausieren wir mit dem Mannschaftstraining und die Spieler müssen ein Laufprogramm absolvieren. Am 8. Jänner ist der offizielle Vorbereitungsstart.“

Ligaportal: Welche Teams sind für Sie die größten Konkurrenten in Sachen Titelgewinn?

Russ: „Weißkirchen hat einen Top-Kader. Auf dem heimischen Kunstrasen haben sie einen kleinen Vorteil. Auch Dietach hat einen guten Kader. Bad Schallerbach ist eine Mannschaft, die ich grundsätzlich ganz vorne sehe. Dass sie einen kleinen Einbruch hatten, hat mich etwas gewundert.“

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at