Ein Jahr voller Highlights für den SV sedda Bad Schallerbach – Ligaportal.at blickt mit Trainer Erich Renner zurück

Details Sonntag, 31. Dezember 2023 11:56

Der SV sedda Bad Schallerbach hat ein sensationelles Jahr hinter sich – mit den unbestrittenen Highlights: Sieg im Finale des OÖ Landescups gegen den nunmehrigen Regionalligisten aus Wallern und Rückkehr in die LT1 OÖ-Liga als absolut verdienter Meister der Landesliga West. In der höchsten Spielklasse des Bundeslandes gehörte man umgehend zu den Top-Teams und überwintert dank einer konstant starken Hinrunde auf dem guten fünften Zwischenrang. Ligaportal.at sprach mit Trainer Erich Renner.

Ligaportal: Wie sieht Ihre Analyse der Hinrunde aus?

Renner: „Der Cup-Sieg samt Wiederaufstieg war hervorragend, kostete aber auch viel Kraft. Der Kader blieb quantitativ gleich. Es gab nur wenige Veränderungen. Das ÖFB-Cupspiel gegen Bundesligist WSG Tirol war ein Highlight in der Sommervorbereitung. In der Verlängerung bekamen wir sehr unglücklich das 2:3. Im Landescup überstanden wir wieder die ersten drei Runden bravourös und starteten optimal in die Meisterschaft. Aufgrund der vielen Ausfälle – Kreuzbandriss von Miliam Guerrib, Bänderriss von Robert Matesic, Muskelfaserriss von Lukas Mayer, Achillessehnenzerrung von Dominik Stadlbauer, Schambeinentzündung von Florian Maier, Adduktorenprobleme von Alexander Fröschl und berufliche Gründe von Ralph Scharschinger – wurde uns der Rhythmus genommen. Der Ausfall unseres Kapitäns Guerrib tat uns am meisten weh. Zum Schluss ist uns auch dadurch die Luft etwas ausgegangen. Wir haben aber auch von der Regionalliga abwärts die meisten Pflichtspiele absolviert.“

Ligaportal: Auf dem Transfermarkt hat sich bereits etwas getan. Elias Rabeder kommt vom SV Taufkirchen. Kevin Brandstätter verlässt euch hingegen. Wie bewerten Sie diese Personalien?

Renner: „Elias ist ein 17-jähriges Tormanntalent aus unserer Umgebung. Unser Zweiertormann Elias Eisterer beginnt im Februar mit der Meisterschule. Darum mussten wir reagieren. Kevin wollte sich verändern. Er wird durch Bayram Gas, der von Bad Wimsbach kommt, ersetzt.“

Ligaportal: Gibt es noch weitere Transferpläne?

Renner: „Es sind keine weiteren Transfers geplant. Somit gehen wir mit einem reduzierten Kader in das Frühjahr. Guerrib wird leider nicht ersetzt.“

Ligaportal: Wie sieht euer Winterfahrplan aus? Gibt es ein Trainingslager?

Renner: „Die Vorbereitung startet am 8. Jänner 2024. Nach der letzten Runde im Herbst machten die Spieler einen Spiro-Test. Darauf basierend wurde in umfangreiches Laufprogramm erstellt. Vom 17.-22. Februar sind wir in Antalya auf Trainingslager.“

Ligaportal: Welchen Tabellenplatz habt ihr in der Rückserie im Visier?

Renner: „Unser Ziel war und ist auch weiterhin ein Platz unter den Top-5.“

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at