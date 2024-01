Drei direkte OÖ-Liga-Duelle: Viertelfinalpaarungen des OÖ Landescups stehen fest

Details Montag, 15. Januar 2024 11:14

Am gestrigen Sonntagabend wurden im Rahmen der LT1-Sendung Oberösterreich Fußball die Viertelfinalpaarungen des ADMIRAL OÖ Landescups ausgelost. Sechs Teams der LT1 OÖ-Liga sind im Bewerb noch vertreten. Sie treffen in direkten Duellen aufeinander. Die beiden verbliebenen Landesligisten duellieren sich indes in Schwanenstadt. Die Viertelfinalpartien steigen am 23. April. Die Duelle im Überblick:

SV sedda Bad Schallerbach – ASK St. Valentin

Der Titelverteidiger hat Heimrecht. Nach dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga präsentierte sich die Renner-Elf auch in der neuen sportlichen Umgebung stark und überwintert auf Platz fünf. Der ASK St. Valentin schloss die Hinserie als Dreizehnter ab. Im Ligabetrieb zog die sedda-Elf Ende Oktober auswärts überraschend den Kürzeren gegen die Niederösterreicher (1:2).

UFC Ostermiething – DSG Union Perg

Der UFC Ostermiething war das Überraschungsteam der Hinrunde in der OÖ-Liga. Dank spektakulärem, temporeichem und offensiv ausgerichtetem Fußball landete man im Herbstdurchgang schlussendlich auf dem hervorragenden dritten Rang. Die Perger überwintern als Elfter und werden nicht erfreut darüber sein, dass man im Cup auswärts ranmuss. Im Ligabetrieb belegt man den letzten Rang der Auswärtstabelle. Im Heimranking ist man Zweiter. Gegen den UFC Ostermiething zog man in der Meisterschaft auswärts klar den Kürzeren (1:4).

SC Schwanenstadt – UFC Rohrbach/Berg

Ein Landesligist wird definitiv im Halbfinale stehen. Der Tabellenelfte der Landesliga West aus Schwanenstadt hat Heimrecht. Die Rohrbacher werden als Favorit in dieses Kräftemessen gehen. In der Landesliga Ost holte man sensationell den Herbstmeistertitel.

ASKÖ Oedt – SPG Friedburg/Pöndorf

Das dritte direkte Duell zweier OÖ-Ligisten steigt in Oedt, wenn der aktuelle Herbstmeister den Tabellenzwölften aus Friedburg empfängt. Im Ligabetrieb war die Angelegenheit deutlich: In der 4. Runde hatte sich die Russ-Truppe nach 4:0-Pausenführung mit 6:1 gegen die Braunauer durchgesetzt.

Ausblick

Im Halbfinale wird der Sieger aus Spiel 3 (Schwanenstadt/Rohrbach) auf den Sieger aus Spiel 2 (Ostermiething/Perg) treffen. Zudem empfängt der Sieger aus Spiel 4 (Oedt/Friedburg) den Sieger aus Spiel 1 (Bad Schallerbach/St. Valentin). Das Halbfinale steigt am 14. Mai, das Finale am 30. Mai.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at