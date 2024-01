Kaderveränderungen bei der SPG Pregarten: Namhafte Zu- und Abgänge

Details Dienstag, 16. Januar 2024 14:42

Eine insgesamt komplizierte Hinserie der LT1 OÖ-Liga schloss die SPG Algenmax Pregarten auf dem vorletzten Rang ab. Im Wintertransferfenster tat sich bei den Mühlviertlern bereits einiges: Während drei namhafte Akteure den Verein verließen, konnte man schon vielversprechende Zugänge verkünden. Das Transferprogramm ist damit aber noch nicht abgeschlossen.

Neuer Torwart vom Ligakonkurrenten

Mehrere Akteure waren in der abgelaufenen Hinserie bei der SPG Pregarten zwischen den Pfosten gestanden. Der Verein zeigte sich nun bemüht, für Kontinuität auf jener wichtigen Position zu sorgen, und verpflichtete mit Tobias Jetzinger einen erfahrenen Torhüter in der OÖ-Liga. Der 24-Jährige kennt die höchste Spielklasse des Bundeslandes von seinen Engagements bei der ASKÖ Oedt und beim ASK St. Valentin, beim welchem er in den vergangenen Jahren unangefochtener Stammkeeper war. Mit Andre Stiftinger stößt ein zweiter Schlussmann zum Tabellenvorletzten. Er kommt von der TSU Wartberg.

Innenverteidiger mit Oedt-Vergangenheit

Mit Oliver Peterseil angelte sich die SPG Pregarten einen weiteren hochkarätigen Akteur für die Defensive. Der Innenverteidiger kommt vom ASK Kottingbrunn aus der 1. Landesliga Niederösterreichs und unterstrich seine Klasse bereits in der OÖ-Liga im Trikot der ASKÖ Oedt zwischen 2018 und 2021. „Oliver ist topfit, kopfballstark und verfügt über einen guten Spielaufbau. Mit 24 Jahren hat er schon viel Erfahrung und wird uns richtig weiterhelfen“, betont Gerhard Steiner vom Club Management der Pregartner. Abgeschlossen ist das Transferprogramm damit aber noch nicht. Die Mühlviertler richten den Fokus weiterhin auf einen neuen Stürmer. „Wir wollen noch etwas tun. Ich hoffe, dass wir bis Freitag einen weiteren Neuzugang vermelden können“, bestätigt Steiner.

Prominente Abgänge

Drei Spieler kehren indes der SPG Pregarten den Rücken. Abwehrmann Daniel Petrovic verlässt den Verein nach eineinhalb Jahren, weil er aus beruflichen und familiären Gründen kürzertreten muss. Seine Zukunft ist noch offen. Auch Stürmer Orhan Vojic war im Sommer 2022 zur SPG gewechselt und verabschiedet sich nun. Aus beruflichen Gründen wäre es für ihn in Zukunft nur noch möglich gewesen, einmal in der Woche am Mannschaftstraining der Pregartner teilzunehmen. Er wechselt wohl zum Herbstmeister der Landesliga Ost UFC Rohrbach-Berg. Nur ein halbes Jahr dauerte indes das Engagement des Offensivakteurs Egon Vuch bei der SPG. Der 32-Jährige, dem in der abgelaufenen Hinserie drei Tore gelangen, wohnt im tschechischen Pilsen – ein Umstand, der für zu weite Wege sorgte und eine Trennung schlussendlich sinnvoll erscheinen ließ.