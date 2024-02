„Mit den Neuverpflichtungen sind wir um einiges stärker!“ – Mit der SPG Pregarten auf Trainingslager in Rovinj

Details Donnerstag, 15. Februar 2024 10:55

Vom vergangenen Sonntag bis zum heutigen Donnerstag weilte die SPG Algenmax Pregarten im kroatischen Rovinj, um den Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie zu legen. Auch aufgrund zahlreicher qualitativ hochwertiger Neuverpflichtungen ist eine gewisse Aufbruchsstimmung bei den Mühlviertlern zu vernehmen: Niemand verschwendet beim Tabellenvorletzten der LT1 OÖ-Liga aktuell einen Gedanken an einen möglichen Abstieg.

Perfekte Bedingungen

Nach der Ankunft am vergangenen Sonntag stand für die Kaderspieler am Nachmittag gleich die erste Trainingseinheit auf dem Programm. Auch an den Folgetagen wurde intensiv an taktischen Abläufen, der körperlichen Fitness und Standards gearbeitet: zwei Einheiten am Montag, eine am Dienstag, zwei am Mittwoch. „Da es an den Tagen zuvor in Rovinj geregnet hat, mussten wir zu Beginn des Trainingslagers auf Kunstrasen trainieren. Am gestrigen Mittwoch konnten wir dann auf den Naturrasen. Wir haben Top-Bedingungen vorgefunden. Die Plätze waren in einem sehr guten Zustand“, informiert Gerhard Steiner vom Club Management der SPG Pregarten während der heutigen Heimreise.

Fast alle Neuzugänge mit an Bord

Die Pregartner haben eine enorm spektakuläre Wintertransferperiode hinter sich. Man verstärkte sich mit richtig namhaften Spielern – Aktivitäten, die stets vom Gedanken getrieben waren, mit allen Mitteln den Abstieg zu verhindern. So wurden Tobias Jetzinger (vom ASK St. Valentin), Andre Stiftinger (von der TSU Wartberg/Aist), Oliver Peterseil (vom ASK Kottingbrunn), Tobias Pellegrini (vom SKU Amstetten), Imran Sadriu (von der Union Dietach) und Manuel Ramskogler (von den LASK Amateuren) verpflichtet. Bis auf Offensivmann Sadriu, der beruflich verhindert war, waren alle Neuerwerbungen in Istrien mit an Bord. „Das sind super Typen. Ein Trainingslager eignet sich sehr gut, um sich kennenzulernen. Diese Tage haben der gesamten Mannschaft richtig gutgetan“, berichtet Steiner.

Beeindruckende Frühform

Übermorgen ist die SPG Pregarten schon wieder im Einsatz, wenn man gegen die SPG HOGO Wels testet. Schon vor dem Trainingscamp hatte man sechs Vorbereitungsmatches bestritten und sich dabei in einen richtigen Flow gespielt. Die Mechanismen scheinen schon zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt ausgezeichnet zu greifen, was die Ergebnisse eindrucksvoll unterstreichen: 3:0 gegen die ASKÖ Donau Linz, 6:0 gegen den SV Freistadt, 4:1 gegen die Union Schweinbach, 2:0 gegen die Jungen Wikinger Ried, 10:1 gegen den SK St. Magdalena sowie 6:1 gegen den SV HAKA Traun. „Wir haben bislang alles gewonnen und viele Tore geschossen. Mit den Neuverpflichtungen sind wir um einiges stärker. Alle sind körperlich topfit und wir haben eine richtig gute Mischung in der Mannschaft. Wir sind sehr optimistisch, dass wir den Klassenerhalt schaffen“, betont Steiner.

Fotocredit: SPG Pregarten