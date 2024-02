„Man kann bislang von einer perfekten Vorbereitung sprechen!“ – Union Edelweiss in beneidenswerter Frühform

Details Montag, 19. Februar 2024 10:50

Ein absolut positives Zwischenfazit der Vorbereitung kann man im Lager der Union Edelweiss ziehen. Beim Tabellensiebten der LT1 OÖ-Liga scheinen die Mechanismen bereits zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt zufriedenstellend zu greifen – was insbesondere Top-Ergebnisse in den bisher absolvierten Vorbereitungsmatches zeigen. Übungsleiter Stefan Kuranda kennt die Gründe hierfür.

Regionalligisten geschlagen

Sechs Tests absolvierte die Truppe aus der Landeshauptstadt bereits. Dabei musste man nur eine einzige Pleite hinnehmen, als man gegen die SPG HOGO Wels aus der Regionalliga knapp den Kürzeren zog (1:2). „Es war eine unnötige Niederlade. Wir hatten viele Chancen. Insgesamt kann man bislang aber von einer perfekten Vorbereitung sprechen. Die Leistungen in den Tests sind sehr gut. Das sieht man an den Ergebnissen“, spricht Trainer Kuranda die fünf vollen Erfolge in den restlichen Partien an. Aus jenen stechen die Siege gegen die Regionalligisten SPG Wallern/St. Marienkirchen (5:2) und Vorwärts Steyr (2:0) selbstredend heraus. Dass die Union Edelweiss aktuell so konstant, so bestechend auftreten kann, liegt insbesondere an der Erhöhung des Konkurrenzkampfes, was vor allem auf gezielte personelle Veränderungen und die Rückkehr von Langzeitverletzten zurückgeführt werden kann. Abwehrmann Thomas Winkler und Angreifer Philipp Stangl, die Großteile der Hinserie verpasst hatten, sind wieder topfit. „Durch den größeren Konkurrenzkampf steigt die Qualität in den Trainings und in den Testspielen. Wir sind super unterwegs. Ich habe ein gutes Gefühl für die Meisterschaft“, betont Kuranda.

Zwei Neuerwerbungen

Sechs Abgängen stehen bei der Union Edelweiss zwei Neuverpflichtungen gegenüber. Es handelt sich hierbei um Yunus Karakaya und Ivan Zeko. Der 21-jährige Karakaya gehörte im Herbst dem Bundesliga-Kader von Blau-Weiß Linz an und kam für die Amateure zum Einsatz. „Yunus fühlt sich im zentralen defensiven Mittelfeld am wohlsten. Wir wollen ihm hier in einer höheren Liga Spielzeit geben“, sagt Kuranda, der mit Ivan Zeko auf einen alten Bekannten trifft. Die Wege des Trainers und des 25-järhigen offensiven Mittelfeldakteurs, der von der Union Thalheim kommt, kreuzten sich in der Vergangenheit bereits bei der SPG HOGO Wels. Zeko kennt die OÖ-Liga sehr gut aus seinen früheren Engagements in Pregarten, Oedt und Weißkirchen. „Ich kenne Ivan schon lange. Mit 25 Jahren hat er jetzt eine gewisse Reife. Er ist technisch gut und abschlussstark. In der Vorbereitung hat er schon einige Tore gemacht“, informiert Kuranda.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at