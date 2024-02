Nach Abgang von Stammkeeper Tobias Jetzinger: ASK St. Valentin holt Torwart aus Kroatien

Details Mittwoch, 14. Februar 2024 14:23

Der ASK Case IH Steyr St. Valentin stand in der jüngeren Vergangenheit unter Zugzwang auf dem Transfermarkt: Nachdem Stammkeeper Tobias Jetzinger zum Konkurrenten der LT1 OÖ-Liga aus Pregarten gewechselt war, war der Tabellendreizehnte auf der Suche nach einem neuen Schlussmann. Nun meldeten die Niederösterreicher Vollzug und verpflichteten einen Torhüter aus Kroatien.

Erfahrungen in kroatischer 2. Liga

Antonio Pavlic verstärkt ab sofort das Tormannteam des ASK. „Wir waren auf dieser Position noch unterbesetzt. Nun hatten wir die Möglichkeit, Antonio Pavlic zu verpflichten. Er macht einen guten Eindruck“, informiert sein neuer Trainer Wilhelm Wahlmüller. Der 25-jährige Pavlic, der von Jadran Porec kommt und schon Erfahrungen in der 2. kroatischen Liga sammelte, wird ab sofort mit Elias Bogenreiter um den Platz zwischen den Pfosten konkurrieren. „Ich hätte gerne noch einen weiteren Keeper gehabt. Das hat aber leider nicht geklappt“, ergänzt Wahlmüller.

Winterneuzugang nach Mittelhandknochenbruch wieder zurück

Unglücklich verlief indes die Anfangsphase von Winterneuzugang Marko Batinic, der von der ASKÖ Doppl-Hart kam, beim ASK St. Valentin. In seinem ersten Testspieleinsatz (gegen SK Vorwärts Steyr) brach sich der Defensivspezialist den Mittelhandknochen und musste daraufhin einen Gips tragen. Nun ist der 23-Jährige zurück und war am vergangenen Samstag im Vorbereitungsmatch gegen St. Peter/Au wieder im Einsatz. „Marko kann in der Innenverteidigung oder als linker Verteidiger spielen. Er wird uns sicher weiterhelfen“, betont Wahlmüller.

Transferziele nicht ganz erreicht

Insgesamt realisierte der ASK St. Valentin also zwei Winterneuzugänge. Für Coach Wahlmüller hätten es gerne mehr sein können. „Wir haben unsere Transferziele nicht ganz erreicht. Ich hätte noch gerne zwei weitere neue Spieler gehabt. Das ist aber im Winter nicht so einfach. Wir dürfen kein großes Verletzungspech haben, weil der Kader sonst klein wird“, weiß der Übungsleiter. Neben Jetzinger steht im Frühjahr auch der nunmehrige Ex-Kapitän Daniel Guselbauer, der eine Karrierepause einlegt, nicht zur Verfügung. Ein positives Zeichen: Stürmer Thomas Fröschl, der sich im vergangenen Frühjahr das Kreuzband gerissen hatte, ist wieder zurück. Im angesprochenen Test gegen St. Peter/Au (2:2) traf der routinierte Ex-Profi zum zwischenzeitlichen 1:1.