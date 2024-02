Neuauflage des Landescup-Finals auf türkischem Boden – Trainingslager des SV sedda Bad Schallerbach

Details Montag, 19. Februar 2024 11:43

Das Trainingslager als Höhepunkt der Vorbereitung: Einige Mannschaften der LT1 OÖ-Liga zieht es im aktuellen Winter in den Süden, um bei perfekten Bedingungen den Grundstein für eine erfolgreiche Rückserie zu legen. So auch der amtierende Landescup-Sieger und gegenwärtige Tabellenfünfte SV sedda Bad Schallerbach, der in diesen Tagen im türkischen Antalya schwitzt.

Perfekte Bedingungen

Seit vergangenem Samstag bereitet sich die sedda-Elf intensiv in der Türkei für das Frühjahr in der OÖ-Liga vor. Bis kommenden Donnerstag sind sechs Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele geplant. „Seit der Ankunft werden wir hier mit herrlichem Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad verwöhnt. Die Trainingsplätze sind in einem hervorragenden Zustand“, informiert Trainer Erich Renner.

Personelle Situation

Bis auf zwei wichtige Akteure sind beim SV sedda Bad Schallerbach aktuell alle Mann an Bord. Es handelt sich hierbei um Kapitän und Torjäger Miliam Guerrib, der weiter an seiner im Herbst erlittenen Kreuzbandverletzung laboriert, und Ralph Scharschinger, der aus beruflichen Gründen nicht mit in die Türkei flog. Unterdessen traten aber auch sieben Spieler aus der 1b die Reise mit an. Sie alle werden im heutigen ersten Test während des Trainingscamps gleich in der Startformation stehen.

Testmatches: Vertraute Gesichter in den gegnerischen Reihen

In angesprochener Vorbereitungspartie geht es gegen die Union Haag aus der 1. Klasse West Niederösterreichs, bei welcher Manuel Schönberger seit dem vergangenen Jahr als Spielertrainer tätig ist. Der 37-Jährige war zwischen 2013 und 2022 in Bad Schallerbach aktiv und bildete dort mit Guerrib ein kongeniales Offensivduo. Am kommenden Mittwoch absolviert der OÖ-Ligist sein zweites Testmatch des Trainingslagers, wenn man es mit der SPG Wallern/St. Marienkirchen zu tun bekommt. Es ist die Neuauflage des Landescups-Finals auf türkischem Boden. Vor rund neun Monaten hatte sich die Renner-Truppe in einem dramatischen Finale mit 3:2 nach Verlängerung gegen den nunmehrigen Regionalligisten durchgesetzt. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen bereitet sich aktuell in Side auf die Rückrunde vor.

Fotocredit: SV sedda Bad Schallerbach