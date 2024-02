„Ich habe eine funktionierende Mannschaft übernommen!“ – Mondsee-Trainer Thomas Plasser im Interview

Details Montag, 19. Februar 2024 12:36

Nach dem Ende der Hinserie in der LT1 OÖ-Liga installierte die Union Raiffeisen Mondsee Thomas Plasser als neuen Trainer und Nachfolger von Christoph Mamoser. Mit vier Neuzugängen und angesprochenem Coach will die Truppe die nächsten Schritte setzen und tabellarisch weiter ins Mittelfeld vorrücken. Aktuell befindet man sich auf Trainingslager in Slowenien. Ligaportal.at sprach mit Plasser.

Mondsees neuer Trainer Thomas Plasser (3.v.l.)

Ligaportal: Die ersten Wochen als neuer Trainer der Union Mondsee sind absolviert. Welches Zwischenfazit ziehen Sie?

Plasser: „Es war ein guter Start. Die Eingewöhnungszeit ist relativ leicht gefallen. Wir haben ein gutes Arbeitsklima und eine hohe Trainingsqualität und Intensität. Viele Eindrücke der Mannschaft haben sich bestätigt. Neue Ideen wollen wir jetzt Schritt für Schritt reinbringen. Wir wollen variabler werden und nicht so leicht ausrechenbar sein.“

Ligaportal: Die ersten fünf Tests habt ihr allesamt gewonnen. Was setzt die Mannschaft bereits gut um?

Plasser: „Die Ergebnisse sind sehr positiv. Ich habe eine funktionierende Mannschaft übernommen, die vieles gut kann. Im offensiven Umschaltspiel hat sie ihre Stärken. Wir haben jetzt darauf geachtet, dass wir in Ballbesitz noch variabler werden. Das funktioniert schon gut.“

Ligaportal: Aktuell seid ihr auf Trainingslager in Slowenien. Welche Eindrücke haben Sie? Welche Bedingungen findet ihr vor?

Plasser: „Die Bedingungen sind top. Wir haben Glück mit dem Wetter und die Rasenplätze sind in einem ordentlichen Zustand. Das ist wichtig für uns, nachdem wir jetzt viele Einheiten zuhause auf dem Kunstrasen absolviert haben. Zudem haben wir hier ein großes Feld. Das eignet sich gut, um an den taktischen Abläufen zu feilen. Während des Trainingslagers richten wir verstärkt den Fokus auf Standards und auf die Arbeit gegen den Ball. Uns tun die Tage hier richtig gut.“

Ligaportal: Im Winter hat die Union Mondsee vier Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Lukas und Noel Huber kamen vom USC Faistenau. Maximilian Pössl wechselte vom SV Wals-Grünau zu euch und Kevin Brandstätter wurde vom Ligakonkurrenten aus Bad Schallerbach verpflichtet. Wie gut sind die Neuen schon integriert?

Plasser: „Alle vier sind beim Trainingslager dabei. Ich habe einen positiven Eindruck von ihnen. Die gesamte Mannschaft funktioniert. Das ist ein eingeschworener Haufen. Da ist es für die Neuzugänge nicht schwer, sich zu integrieren. Alle vier sind angekommen. Wir haben mit ihnen Qualität dazubekommen.“

Fotocredit: Union Mondsee