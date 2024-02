„Wir brauchen mehr Variabilität!“ – Micheldorf-Trainer Falko Feichtl im Interview

Details Dienstag, 20. Februar 2024 14:55

Mit 21 Punkten aus 15 Partien schloss der SV Grün-Weiß Micheldorf die Hinserie in der LT1 OÖ-Liga auf Platz neun ab. Eine gründliche Analyse des Herbstes ergab, an welchen Stellschrauben der Ligadino drehen muss, um im Frühjahr noch konstanter auftreten zu können und in einem nächsten Schritt tiefer ins Mittelfeld des Klassements vorzudringen. Ligaportal.at sprach mit Trainer Falko Feichtl.

Ligaportal: Aus den bisherigen sechs Vorbereitungspartien sprangen drei Siege heraus. Die anderen drei Matches habt ihr verloren. Welche Erkenntnisse haben Sie aus den Tests gezogen?

Feichtl: „Die Gegner sind unterschiedlich. Manche wollen Fußball spielen, andere wollen das nicht. Es zeigt sich, dass wir uns gegen Teams, die Fußball spielen wollen, leichter tun. Gegen Mannschaften, die hinten drin stehen, müssen wir variabler werden. Ich bin positiv gestimmt, dass wir das schaffen werden. Es braucht aber Zeit. Wir arbeiten daran. Es braucht da erfolgreiche Strategien. Das war schon im Herbst ein Thema. Es ist wichtig, dass die Mannschaft da einen Plan an die Hand bekommt.“

Ligaportal: Niklas Grafinger ist der einzige Winterneuzugang bislang. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?

Feichtl: „Er entwickelt sich gut. Von der Bezirksliga in die OÖ-Liga ist es natürlich ein großer Sprung. Niklas hat gute körperliche Voraussetzungen, ist technisch stark und charakterlich top. Er hilft uns sicher weiter. Die Frage ist, ob er es in die erste Elf schafft. Er kann im zentralen Mittelfeld, als Rechtsverteidiger oder im rechten Mittelfeld spielen.“

Ligaportal: Aktuell befindet ihr euch auf der Heimreise von eurem Trainingslager in Ungarn. Welche Bedingungen habt ihr dort vorgefunden? Waren alle Spieler mit an Bord?

Feichtl: „Wir hatten super Bedingungen und konnten auf Kunstrasen und Naturrasen trainieren. Von Sonntag bis heute standen fünf Einheiten auf dem Programm. Felix Gerstmayer, der erkrankt ist und im Laufe dieser Woche wieder zu uns stoßen wird, sowie Fabian Riegler waren nicht mit dabei. Ansonsten sind alle fit. Es gibt keine verletzten Spieler. Da haben wir momentan Glück.“

Ligaportal: Welche Schwerpunkte haben Sie im Trainingslager gesetzt?

Feichtl: „Wir haben an der Defensive gearbeitet und Automatismen entwickelt, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Ein zweiter Schwerpunkt lag auf Standards – nicht nur auf Eckbällen und Freistößen, sondern auf allen Situationen, in denen es einen ruhenden Ball gibt.“

Fotocredit: Stefan Prieler