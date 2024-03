OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 16

Details Montag, 04. März 2024 17:23

Der Frühjahrsauftakt der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Er ging am ersten Märzwochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. In der Analyse blickt Ligaportal.at noch einmal zurück auf Runde 16.

UFC Ostermiething wieder ganz nah dran an der Spitze

Der UFC Ostermiething ist der große Gewinner des obersten Tabellendrittels. Als einziges Team aus den Top-5 konnte man einen vollen Erfolg einfahren. Während der Herbstmeister aus Oedt (1:2 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf) und sein schärfster Verfolger aus Dietach (1:2 gegen die SPG Friedburg/Pöndorf) völlig überraschende Heimpleiten kassierten, entführte die Truppe aus Ostermiething drei ganz wichtige Zähler aus Mondsee (2:1). Somit rückte man ganz nah ran an die Tabellenspitze: Auf die Union Dietach fehlt ein Zähler, auf die ASKÖ Oedt fehlen zwei Punkte.

SU St. Martin/M. und Union Edelweiss halten sich im oberen Tabellenmittelfeld

Perfekt aus den Startlöchern im Frühjahr kamen der Sechste des Rankings aus St. Martin/M. und der Siebte Union Edelweiss. Während die Mühlviertler mit dem 2:0 in St. Valentin den vierten Ligasieg in Folge holten, fixierten die Linzer mit dem 3:1 gegen den SV Bad Ischl den zweiten Dreier en suite. Auf Platz neun und zehn folgen jene beiden Teams, welche an diesem Wochenende für die größten Überraschungen sorgten. Der SV Grün-Weiß Micheldorf rang dank einer beherzten Leistung den Spitzenreiter aus Oedt auswärts nieder. Es war die Revanche für die bittere 0:3-Heimpleite gegen den Titelfavoriten zum Saisonauftakt. Die Friedburger zeigten indes der Union Dietach ihre Grenzen auf. Somit sind die Braunauer seit drei Meisterschaftsrunden ungeschlagen. In diesem Zeitraum holten sie starke sieben Zähler. Ein gelungenes Trainerdebüt gab es bei der SU Bad Leonfelden. Neo-Coach Hubert Zauner gewann am gestrigen Sonntag mit seiner Truppe das Mühlviertel-Derby gegen die DSG Union Perg knapp mit 1:0. Der Aufsteiger festigte somit seinen Platz im Ligamittelfeld.

Big Points im Abstiegskampf

Nach der so spektakulären Wintertransferperiode lieferte die SPG Pregarten auch im Ligaalltag: Mit dem 2:1-Auswärtserfolg gegen die SPG HOGO Wels 2 setzte man ein sattes Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Die Nimmervoll-Truppe überflügelte somit im Klassement den SV Bad Ischl und liegt nun schon sechs Zähler vor dem Inhaber der roten Laterne aus der Messestadt.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

