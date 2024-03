OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 17

Details Montag, 11. März 2024 11:11

Die 17. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte tolle Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Im Gleichschritt

Nach den empfindlichen wie überraschenden Pleiten zum Auftakt meldete sich das Spitzenduo nun zurück und holte jeweils den ersten Sieg im Frühjahr. Die ASKÖ Oedt schlug die SPG Pregarten auswärts mit 2:0 und verteidigte somit die Tabellenführung. Erster Verfolger bleibt die Union Dietach, welche den Aufsteiger aus Bad Leonfelden auswärts ebenfalls mit 2:0 in die Schranken wies. Mit der SPG Weißkirchen/Allhaming und dem SV sedda Bad Schallerbach gibt es zwei weitere Mannschaften, die am vergangenen Wochenende den ersten vollen Erfolg im Kalenderjahr 2024 realisierten. Während die Zebras in einer dramatischen Partie die SPG Friedburg/Pöndorf auswärts mit 3:2 niederrangen, behielt die Renner-Truppe auf eigener Anlage mit 1:0 gegen die SPG HOGO Wels 2 die Oberhand. Der UFC Ostermiething (1:1 gegen den ASK St. Valentin) ist somit das einzige Team des obersten Tabellendrittels, das nicht siegreich war. Zum Frühjahrsauftakt war es genau umgekehrt gewesen.

Ohne Punktverlust im Frühjahr

Der Tabellensechste aus St. Martin/M. und der Siebte des Rankings aus Micheldorf sind aktuell die beiden formstärksten Teams der Liga. Beide holten am Wochenende den zweiten Rückrundensieg. Während die Mühlviertler im Derby mit 2:1 gegen die DSG Union Perg gewannen, nahm der Ligadino nach dem überraschenden Triumph gegen die ASKÖ Oedt auch die Hürde Union Edelweiss (3:1).

ASK St. Valentin und SV Bad Ischl mit wichtigen Punktgewinnen

Mit dem ASK St. Valentin und dem SV Bad Ischl gab es nur zwei Mannschaften des untersten Tabellendrittels, die in Runde 17 anschrieben. Die Niederösterreicher hatten den viel besser klassierten UFC Ostermiething am Rande einer Niederlage. Am Ende mussten sie sich dann mit einem 1:1 begnügen. Dieses Ergebnis brachte auch das Derby zwischen dem SV Bad Ischl und der Union Mondsee mit sich. Kurios: Bis zur 90. Minute war es noch 0:0 gestanden. Im Ranking überflügelte somit die Heissl-Elf die SPG Pregarten wieder. Für den Inhaber der roten Laterne SPG HOGO Wels 2 wird die Situation indes immer ungemütlicher. Nach der fünften Pleite in Folge fehlen auf den vorletzten Rang sechs Zähler.

